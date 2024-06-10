Эволюция бизнеса по методу Леонида Мартыновского

10:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт по построению систем управления бизнесом, предприниматель Леонид Мартыновский рассказал, как сократить издержки, эффективно управлять персоналом и повысить лояльность клиентов с помощью его авторской методики из семи шагов.

Фото: Фото из личного архива Леонида Мартыновского

Онлайн-шопинг превращается в основную форму розничной торговли. В 2024 году мировой рынок e-commerce вырастет на 8,6%, по данным агентства Statista, и достигнет $6,3 трлн, таким образом. При этом в индустрии уже довольно тесно, и выигрывают те предприниматели, которые первыми чувствуют тренды, принимают изменения и используют инновационные технологии везде, где это возможно, утверждает основатель нескольких компаний Леонид Мартыновский, талантливый менеджер, предприниматель, вырастивший несколько брендов, и наряду с ведением собственного бизнеса оказывающий консалтинговые услуги сегменту молодых растущих бизнесов. К изданию готовится его книга, посвященная авторской методике построения компании: это семь шагов, семь важных пунктов в становлении малого бизнеса с характерными для этих моментов проблемами и практическими путями их решения. По словам эксперта, разбираться в проблемах маленьких бизнесов, которые стремятся перейти из стадии зарождения в стадию становления, — особенный вид предпринимательского искусства, ведь это задачка со многими неизвестными, а результат — без преувеличения, жизнь или смерть предприятия. Управленческий консалтинг Леонида Мартыновского — это его собственный опыт, нажитый в победах и поражениях, неизбежных в предпринимательстве, и имеющий абсолютно прикладной характер, оттого особенно ценный.

Старт

Сам Леонид попробовал свои силы в бизнесе, начав работать логистом в компании родителей в Челябинске. Вникнув во все бизнес-процессы, изучив систему работы с персоналом, поставщиками и заказчиками, он взял убыточный сегмент родительского бизнеса под собственное управление и на практике реализовал свои представления о том, как перевести работу предприятия на рельсы эффективности. Можно сказать, это были его собственные первые шаги: фундамент, изучение рынка и поиск уникального продукта. Остальные пришлось искать эмпирическим путем, но они были найдены молодым предпринимателем. В результате через короткое время направление выросло в отдельную компанию с разнообразной продуктовой линейкой и большими объемами онлайн-продаж, успешно действующую и поныне — "Парк Авеню”. Успех вдохновил, и Леонид основал несколько компаний, действующих только онлайн. С каждым новым шагом его методика совершенствовалась и расширялась, охватывая как стратегические, так и операционные аспекты управления бизнесом. Будучи лидером по природе, он органично занял позиции лидера и в предпринимательстве. Во всех своих компаниях Леонид Мартыновский сам инициировал перемены, налаживал бизнес-процессы, создавал весь менеджмент команды, находил исполнительного директора — словом, развивал свои компании до того желанного каждым бизнесменом уровня, при котором он может не отвлекаться на рутинные процессы и сосредоточиться на новых идеях и направлениях. При этом в своей самой первой компании, "Парк Авеню", Леонид по-прежнему остается на посту директора. Причина — в том, что прямо сейчас бизнес переживает фазу серьезной трансформации в связи с изменениями экономической и политической конъюнктуры рынка, и в этот момент руководитель, по мнению Леонида, должен "держать руку на пульсе”, пока все окончательно не стабилизируется. Основной секрет успеха, говорит Леонид, — извлечение полезного опыта из ошибок, который, собственно, и приводит к росту.

"Совершив ошибку, необходимо потратить силы и время на подробный анализ своих действий, — делится Леонид Мартыновский. — Благодаря этому ты учишься четко понимать причинно-следственные связи между принятым решением и полученным результатом, и из ошибки извлекаешь ценный опыт”.

Достижения и активы

Из своих достижений Леонид не делает секрета для других предпринимателей. Оперируя цифрами, рассказывает, как сумел уменьшить кредитную нагрузку на компанию и сэкономить 10,5 миллионов рублей на процентах по кредитам на оборотный капитал, как нарастил оборачиваемость товаров на 38%. Помог математический склад ума и возможности искусственного интеллекта: на его железные плечи Леонид переложил всю рутинную работу по сбору и анализу данных о спросе и истории продаж. В результате были оптимизированы процессы закупки и управления запасами. Эта инновационная стратегия позволила компаниям Леонида значительно уменьшить издержки и повысить операционную эффективность бизнеса. К примеру, одна из его компаний, Magic Box, сегодня занимает 15% рынка пеналов на площадке Wildberries — это самая крупная доля рынка среди конкурентов. Учитывая такую узконаправленную специализацию и фрагментированную нишу в целом, это очень высокий показатель, на который невозможно не обратить внимание. Что конкуренты и делали. А Леонид вписал еще одну строку в проект будущей авторской методики: инновации в операционный менеджмент. В ноябре 2023 года высокий уровень профессионализма и предпринимательского таланта Леонида Мартыновского был оценен на национальном уровне — он стал победителем премии Best Business Awards в номинации "Лучший руководитель в области интеграции искусственного интеллекта" за уникальные разработки по внедрению ИИ в бизнес-процессы.

"Управление бизнесом на основании цифр, когда для каждой стадии бизнес-процесса выработаны ключевые показатели и ответственные за них сотрудники, — говорит эксперт, — позволяет предсказывать надвигающиеся проблемы на максимально возможной ранней стадии, благодаря чему их удается быстрее решать”.

Постепенно к Леониду стали обращаться за помощью, профессиональным советом. Так родилось сотрудничество с различными фирмами — и сама идея управленческого консалтинга. Для реализации этого направления бизнеса предприниматель основал несколько компаний, в том числе "х10 consulting”, специализацией которой стали консалтинговые услуги для предпринимателей, аудит их деятельности и пошаговая карта по выходу на качественно новый уровень. Среди компаний, с которыми работа была завершена недавно, — строительная организация CRONOR, проектно-строительная фирма "Орсис”. Консалтинговым сопровождением Леонида воспользовались также торговые компании "ТехноЛюкс” и "Автор” и специализирующийся на разработке ИТ-продуктов "МигСервис”. Так управленческий консалтинг стал еще одной успешной бизнес-нишей Леонида Мартыновского.

Управленческий консалтинг

Целью своих исследований в консалтинге Леонид поставил изменения, вызванные цифровой трансформацией в проектном менеджменте, менеджменте знаний, HR-менеджменте и менеджменте качества. Он сумел выделить точки соприкосновения в каждой из сфер, определил наиболее эффективные инновационные решения и "упаковал” выводы в прикладное пошаговое руководство по управлению бизнесом в век цифровой трансформации. Методика систематизации управления и поэтапного развития бизнеса была разработана Леонидом Мартыновским для компаний малого и среднего бизнеса. Отличает его методику от всех предыдущих то, что в ней компании ранжируются, исходя из данных о выручке, обороте, количестве персонала и количестве процессов. Она точечно выявляет проблемы, специфичные для компаний разного размера, и дает им инструмент, который нужен им конкретно в данное время на данном этапе развития. Так, по методу Мартыновского, эволюцию компании условно можно представить в семи шагах: определение концепции бизнеса, стратегическое видение, которое ляжет в его фундамент; рынок — то есть определение сегмента и ниши бизнеса, а также достаточно детальный образ своего клиента; продукт или сервис; обеспечение компании ресурсами, будь то финансы, технологии, оборудование, кадры и т. п.; отладка операционной системы бизнеса (бухгалтерский и управленческий учет, производство/доставка продукта или услуги, маркетинг и продажи, HR); система менеджмента компании, а также корпоративная культура, которую Леонид определяет как ценности, "верования”, нормы. Для каждой стадии развития организации, считает Леонид, характеры те или иные аспекты, на развитии которых и необходимо сосредотачиваться руководителю. Свою авторскую методику систематизации управления и поэтапного развития бизнеса Леонид Мартыновский изложил в виде серии статей, первая из которых уже опубликована в международном научном журнале "Universum: экономика и юриспруденция” и доступна широкому кругу заинтересованных представителей бизнес-сообщества. Летом свет увидит его книга, посвященная авторской методике и адресованная представителям малого бизнеса.

"В книге я даю методику диагностирования проблемных точек в компании и определенные управленческие решения, — объясняет Леонид Мартыновский. — На мой взгляд, сегодня у нас мало литературы, которая помогает именно "малым” предпринимателям понять, как эффективно справляться с проблемами роста”.

Одной из своих ключевых задач Леонид Мартыновский видит в том, чтобы способствовать внедрению инновационных технологий и принципов управления в различные отрасли экономики и социальную сферу для повышения, в конечном итоге, качества жизни людей.