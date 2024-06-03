UnHerd: Европа зря кричала о независимости от российского газа

В Британии поставили под сомнение тезис об энергонезависимости Европы от России

3:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вопрос о том, преодолела ли Европа газовый кризис и достигла ли она энергетической независимости от России, является предметом оживлённого обсуждения, говорится в материале британского издания UnHerd.

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Недавно "Файнэншл таймс" отметила укрепление европейского газового рынка, который стал более устойчивым к проблемам, возникшим после начала конфликта на Украине. Тем не менее, более глубокий анализ показывает, что текущая стабильность может быть временной, и в дальнейшем могут возникнуть новые проблемы, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Ископаемое топливо, включая природный газ, традиционно следует за циклами экономической активности. В периоды роста экономики спрос на энергию возрастает из-за увеличения производства на заводах, большего количества грузоперевозок и более интенсивной работы офисов. Однако во время экономического спада происходит обратное — снижение производства приводит к уменьшению потребности в энергии.

Санкции, введенные против России, в том числе отказ от российского газа, способствовали деиндустриализации Европы, отмечает UnHerd. Однако с восстановлением экономики ЕС спрос на энергию снова возрастёт. И может возникнуть соблазн использовать существующую газопроводную сеть.

В отличие от ископаемых источников, возобновляемые источники энергии, такие как ветровая и солнечная энергия, не зависят от экономических циклов. Они продолжают генерировать электроэнергию, когда дует ветер или светит солнце, независимо от текущего спроса. Это важный фактор, который следует учитывать при рассмотрении увеличения доли возобновляемых источников в энергетическом балансе Европы.

На данный момент Европа стремится изменить свою энергетическую стратегию, отказавшись от газопроводов, соединяющих её с Россией. Полный отказ от российского газа и последующий рост цен на энергоносители приведут к новым затратам для европейских компаний и потребителей. Европейские страны, такие как Венгрия и Австрия, всё ещё сильно зависят от российского газа. И создание новой инфраструктуры для импорта более дорогого американского или катарского СПГ окажется сложной задачей.

"Файнэншл таймс" также сообщает о значительных затратах, связанных с отказом от существующей газопроводной сети с Россией. Операторы газотранспортных систем в Чехии, Австрии и Словакии планируют увеличить тарифы для компенсации упущенных доходов от российского транзита, что приведёт к увеличению стоимости доставки газа в Центральную Европу.

Некоторые критики указывают на то, что санкции против России, введенные самой Европой, привели к текущей нестабильности, сравнивая это с попыткой похудеть за счет голодания. В то время как это может временно снизить цены на энергоносители, в долгосрочной перспективе будут серьезные последствия.

Политические тенденции в Европе также показывают, что общественность может не принять длительную энергетическую независимость от России. Политики, такие как Орбан в Венгрии и Фицо в Словакии, а также крупные оппозиционные партии в Германии и Австрии, выступают против этой идеи.

Учитывая эти факторы, можно сделать вывод, что говорить о полном прекращении европейской зависимости от российского газа пока рано.

Возможно, стоит говорить о периоде затишья. Но с возобновлением роста спроса на энергию Европе может быть сложно избежать возвращения к использованию существующей газопроводной сети.