Merkur: Россия усиливает давление на финансовый сектор Запада

В Германии сообщили о сильном давлении России на финансовый сектор Запада

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Москва намерена нивелировать последствия санкций, введённых западными государствами. И президент Путин уже настроен на изъятие финансовых средств у западных стран, утверждает немецкое издание Merkur.

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Россия усилила давление на финансовый сектор Запада, в частности, на крупнейший банк Германии Deutsche Bank. Недавно российский суд постановил, что банк должен выплатить компенсацию в размере 239 миллионов евро компании "Газпром".

Deutsche Bank выступал одним из гарантов в проекте строительства газоперерабатывающего завода в России, который был прекращен из-за санкций со стороны Запада. В настоящее время Россия стремится компенсировать возникшие убытки.

В материале отмечается, что это не единичный случай: российские суды заморозили активы нескольких иностранных банков, включая Commerzbank, а также повторно Deutsche Bank.

Так что сейчас немецкие банки ищут пути, чтобы избежать выплат России. В том числе рассматривают возможность объявления о своей неплатёжеспособности.

Ранее стало известно, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с Deutsche Bank 238,126 млн евро в пользу "Русхимальянса". Также суд обязал банк выплатить российской компании неустойку, начисленную на сумму основного долга исходя из ставки полутора процента годовых за каждый календарный день просрочки.

Средства взыщут по курсу евро к рублю на фактический день выплаты. Кроме того, Deutsche Bank обязали выплатить "Русхимальянсу" компенсацию госпошлины: 200 тысяч рублей за подачу иска и три тысячи рублей за подачу заявления об обеспечении иска.

Компания "Русхимальянс" судится ещё с двумя немецкими организациями: Commerzbank AG на 8,726 млрд рублей (17 мая суд арестовал активы почти на 93,7 млн евро) и химической компанией Linde (в феврале суд удовлетворил иск о взыскании 993 млн евро и 44 млрд рублей). По иску "Русхимальянса" также наложен арест на активы UniCredit.

Банки Deutsche Bank, Commerzbank и UniCredit выступали поручителями по контракту "Русхимальянса", Linde и турецкой Renaissance Heavy Industries на строительство завода по переработке и сжижению природного газа в порту Усть-Луга, соглашение заключили в 2021 году. Немецкая компания получила аванс, однако затем отказалась выполнять свои обязательства.