Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Merkur: Россия усиливает давление на финансовый сектор Запада

В Германии сообщили о сильном давлении России на финансовый сектор Запада

2:50
Экономика

Москва намерена нивелировать последствия санкций, введённых западными государствами. И президент Путин уже настроен на изъятие финансовых средств у западных стран, утверждает немецкое издание Merkur.

В Германии сообщили о сильном давлении России на финансовый сектор Запада
Фото: freepik.com by cookie_studio is licensed under public domain

Россия усилила давление на финансовый сектор Запада, в частности, на крупнейший банк Германии Deutsche Bank. Недавно российский суд постановил, что банк должен выплатить компенсацию в размере 239 миллионов евро компании "Газпром".

Deutsche Bank выступал одним из гарантов в проекте строительства газоперерабатывающего завода в России, который был прекращен из-за санкций со стороны Запада. В настоящее время Россия стремится компенсировать возникшие убытки.

В материале отмечается, что это не единичный случай: российские суды заморозили активы нескольких иностранных банков, включая Commerzbank, а также повторно Deutsche Bank.

Так что сейчас немецкие банки ищут пути, чтобы избежать выплат России. В том числе рассматривают возможность объявления о своей неплатёжеспособности.

Ранее стало известно, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с Deutsche Bank 238,126 млн евро в пользу "Русхимальянса". Также суд обязал банк выплатить российской компании неустойку, начисленную на сумму основного долга исходя из ставки полутора процента годовых за каждый календарный день просрочки.

Средства взыщут по курсу евро к рублю на фактический день выплаты. Кроме того, Deutsche Bank обязали выплатить "Русхимальянсу" компенсацию госпошлины: 200 тысяч рублей за подачу иска и три тысячи рублей за подачу заявления об обеспечении иска.

Компания "Русхимальянс" судится ещё с двумя немецкими организациями: Commerzbank AG на 8,726 млрд рублей (17 мая суд арестовал активы почти на 93,7 млн евро) и химической компанией Linde (в феврале суд удовлетворил иск о взыскании 993 млн евро и 44 млрд рублей). По иску "Русхимальянса" также наложен арест на активы UniCredit.

Банки Deutsche Bank, Commerzbank и UniCredit выступали поручителями по контракту "Русхимальянса", Linde и турецкой Renaissance Heavy Industries на строительство завода по переработке и сжижению природного газа в порту Усть-Луга, соглашение заключили в 2021 году. Немецкая компания получила аванс, однако затем отказалась выполнять свои обязательства.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы банк
Обсудить
Новости Все >
Как новосибирский бизнес помогает России реализовывать международные задачи
Бизнесмен Торрембини: "Итальянские грузы в Россию могут просто заблокировать"
Александр Васильев показал женщину, любовь к которой он пронёс через всю жизнь
Устраните эти причины и баклажаны горчить не будут
В России подорожали бургеры с мясом
В советских фильмах был актёр, который постоянно играл палачей и злодеев
Россиян призвали не кормить голубей и белок
Космонавт Кононенко пожаловался на отсутствие душа на МКС
На продажу выставлен редкий спорткар Lada Revolution II с пробегом 1000 км
Лаборатория солнечной астрономии предупредила о магнитной буре вечером 4 мая
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
Ягод клубники будет много: в период цветения обязательно опрысните кусты этими средствами
На Харьковское направление переброшено элитное подразделение "Птицы Мадяра" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Последние материалы
На продажу выставлен редкий спорткар Lada Revolution II с пробегом 1000 км
Лаборатория солнечной астрономии предупредила о магнитной буре вечером 4 мая
Как сэкономить на медицинских услугах с помощью ДМС: преимущества и примеры
Мосжилинспекция зашла в квартиру по решению суда после жалобы соседа
Эксперты объяснили, почему кошка любит играть с хвостом
Кремль предостерегает Вашингтон от просчётов с фатальными последствиями
Этим трём категориям людей необходим коллаген: узнайте, относитесь ли вы к ним
Карибский салат с курицей: блюдо для праздничного стола
Татьяна Буланова отмечает год со дня свадьбы
В "Великолепном веке" играет актриса, имеющая отношение к Османской династии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников