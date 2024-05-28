Австралия отказалась изымать российские активы

В Австралии не хотят конфисковывать российские активы

3:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В то время, как США продолжают настаивать на том, чтобы так или иначе воспользоваться замороженными на Западе российскими активами, число скептиков не уменьшается. На днях премьер-министр Австралии Ричард Марлз заявил, что власти страны не будут изымать российские активы.

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По данным австралийской прессы, в стране было заморожены российские активы на сумму около девяти миллиардов долларов. Надо так понимать, что долларов австралийских. То есть по нынешнему курсу примерно 4,5 миллиардов долларов США.

Это меньше, чем было заморожено российских активов в Штатах — там речь о 6,5 миллиардах. При этом недавно в США был принят закон, который позволяет конфисковать российские активы.

По словам Марлза, сумма замороженных в Австралии российских активов значительно меньше той, которую называют в прессе.

Он подчеркнул, что "существуют проблемы конституционного характера, связанные с тем, чтобы просто изъять эти активы и использовать их".

"Помимо этого мы ввели значительные санкции, применяемые в отношении торговли, и повышенные тарифы на товары, поступающие в страну из России и Белоруссии", — сказал премьер-министр Австралии.

"Эта ситуация постоянно развивается, и мы продолжаем её оценивать. Так что в рамках того, что мы можем сделать по закону, мы рассматриваем всё возможное", — заявил Марлз.

Напомним, Австралия была в числе государств, которые инициировали так называемый потолок цен на российскую нефть. Согласно этому ограничению, нефть, поставляемая из России морским путём, не может продаваться дороже 60 долларов.

Австралия самостоятельно вводит санкции в отношении нашей страны. Но при этом неизменно следует курсу Вашингтона. То есть как только в США объявляют о санкциях, как спустя несколько дней об ограничительных мерах со своей стороны объявляет и Австралия.

Но вот что касается российских активов, то здесь США столкнулись с нежеланием своих союзников безоговорочно поддерживать американские инициативы. Ведь первоначально речь шла о том, чтобы просто изъять активы. Наподобие того, как это сделали в самих США.

Однако в той же Европе сумма замороженных российских активов куда более значительная. Только на счетах бельгийского депозитария Euroclear 191 миллиард евро. По крайней мере, такую цифру называли в европейской прессе.

И потому в Европе считают, что последствия изъятия российских активов будут крайне негативными для стран Евросоюза. Так что пока обсуждают идею предоставления Украине кредита в 50 миллиардов долларов, покрывать который хотят из доходов от российских активов.

Но и здесь есть проблемы — доходы эти оцениваются в три-пять миллиардов евро ежегодно. И соответственно, всё это время, не менее десятка лет, российские активы должны быть в распоряжении Запада. А так далеко в Европе загадывать не спешат.