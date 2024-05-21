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Олег Артюков
Индия рассчитывает на долгое сотрудничество с Россией по поставкам нефти

В Индии рассчитывают на долгосрочные поставки нефти из России

2:59
Экономика

Индийские власти нацелены на долгосрочное сотрудничество с Россией по поставкам нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В Индии рассчитывают на долгосрочные поставки нефти из России
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным этих источников американского агентства, индийское правительство обратилось к государственным нефтеперерабатывающим компаниям и частной компании Reliance Industries Ltd с просьбой приступить к совместным переговорам о долгосрочных поставках нефти из России.

Индия надеется получить фиксированную скидку как минимум на треть закупок из России, чтобы защитить свою экономику от резких изменений цен. Однако отмечается, что запрос правительства был неофициальным.

Тем не менее, возникают сомнения относительно готовности частной компании делиться информацией со своими конкурентами, даже если это представители государственных корпораций. Этот аспект может стать препятствием для намерений правительства, говорится в материале (перевод "ИноТВ").

Индия в настоящее время является одним из крупнейших покупателей российской нефти. Однако вмешательство США и ужесточение санкций привели к ограничению торговли. Это вынудило индийские нефтеперерабатывающие предприятия закупать более дорогую нефть.

Согласно источнику агентства, Индия теперь надеется убедить своих государственных переработчиков сотрудничать друг с другом для укрепления позиций на переговорах о поставках. Более того, ранее такой подход уже использовался, когда государственные компании вели совместные переговоры с поставщиками из Ближнего Востока и Западной Африки, хотя частные компании в них не участвовали.

Индийские государственные компании стремятся к получению скидки на нефть в размере более пяти долларов за баррель. В то время как Россия предлагает скидку в размере трёх долларов и, по их словам, не намерена её увеличивать.

Ранее скидка на один из российских сортов нефти достигала 30 долларов за баррель, но затем снизилась.

Долгосрочное соглашение о поставках нефти из России было заключено только с одной государственной компанией, Indian Oil. Однако этот контракт истёк в марте. И до сих пор не был продлен, поскольку стороны пока не договорились о цене и объёмах.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул значимость энергетического партнёрства с Российской Федерацией для динамично развивающейся экономики его страны.

По его словам, были попытки оказать давление на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, однако эти попытки не увенчались успехом. Джайшанкар напомнил, что Индия в настоящий момент является одной из самых быстро растущих крупных экономик мира, что обуславливает её высокие потребности в энергетических ресурсах.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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