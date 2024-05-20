NetEase: сельское хозяйство США неотделимо от России

В Китае рассказали о зависимости сельского хозяйства США от России

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты оказались в неприятной ситуации из-за закупок российских удобрений, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Фото: freepik.com by grmarc is licensed under public domain

В настоящее время Россия является крупнейшим экспортёром азотных удобрений, вторым по величине экспортёром калийных удобрений и третьим по величине экспортёром фосфорных удобрений.

Американские власти в последние годы говорят о необходимости запретить экспорт российских удобрений, но каждый раз сталкиваются с возмущением своих фермеров. Они протестуют против такого шага и предупреждают о возможных неприятных последствиях запрета импорта из России.

Подобная ситуация произошла недавно в Вашингтоне, когда вновь был поднят вопрос о расширении санкций и последовавшего за тем возмущения фермеров.

Автор материала обращает внимание на интересные детали. По данным американских СМИ, доля России в поставках минеральных удобрений в США увеличилась с 9,7% до 17,1%, заняв второе место после Канады.

Соединённые Штаты как крупная сельскохозяйственная страна испытывают острую потребность в удобрениях, без которых невозможно выращивать кукурузу, пшеницу, ячмень, сою на больших площадях.

Автор материала считает, что США сами себя загнали в тупик: власти хотят запретить импорт удобрений из России, но не могут этого сделать. Они осознали, что без этого импорта их аграрной отрасли грозит полное разрушение.

"Американское сельское хозяйство не может обойтись без связей с Россией", — подчеркивается в материале.

О росте зависимости от поставок минеральных удобрений из России говорят и в Европе. Недавно британское издание Financial Times сообщило со ссылкой на данные Евростата, что в 2023 году страны Евросоюза удвоили объём импорта мочевины из России по сравнению с 2022 годом.

Ключевым компонентом для производства азотных удобрений, таких как аммиак и мочевина, является природный газ (метан).

Генеральный директор норвежской компании по производству удобрений Yara International Свейн Торе Холсетер заявлял, что российский импорт доминирует на европейском рынке. Впрочем, в данном случае он мог преувеличить масштаб, дабы получить преимущество в конкуренции.

И вполне возможно, что европейские — да и не только европейские — производители пытаются подтолкнуть власти стран ЕС к тому, чтобы они ввели ограничительные меры.