Американский инвестор: многие считают доллар "тихой гаванью", но это уже не так

Американский инвестор не считает доллар "тихой гаванью"

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский инвестор Джим Роджерс считает, что в настоящее время китайский юань не может рассматриваться как альтернатива доллару в качестве глобальной резервной валюты.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он отметил, что у него есть определенное количество юаней, однако мировая валюта не может быть неконвертируемой. По его мнению, в настоящее время юань по-прежнему не является свободно конвертируемой валютой, несмотря на усилия китайских властей по этому поводу, сообщает РБК.

По словам Роджерса, в данный момент ему сложно найти конкурента для доллара, поскольку нужна надёжная, международная и конвертируемая валюта. В то же время он признался, что и сам продолжает искать такую валюту, которая бы удовлетворяла всем требованиям для мировых операций.

Напомним, существуют два курса юаня — офшорный и оншорный. Офшорный курс устанавливается на рыночных торгах за пределами материкового Китая.

А Центральный банк КНР ежедневно определяет референсный оншорный курс, от которого юань может колебаться до двух процентов. Оншорный юань играет ключевую роль при формировании обменного курса.

Роджерс отметил, что сохраняет свои долларовые активы, поскольку многие всё ещё рассматривают его как "убежище" при финансовых потрясениях. По его словам, многие люди продолжают воспринимать американскую валюту как "тихую гавань", хотя это уже не так.

Финансист предполагает значительное повышение стоимости доллара в будущем из-за паники инвесторов. Такие ожидания связаны с возможной переоценённостью доллара из-за большого спроса на него.

При этом Роджерс выразил надежду продать имеющиеся у него доллары по выгодным ценам с учётом фундаментальных проблем американской валюты. В частности, он упомянул о проблемах США связанных с быстро возрастающим государственным долгом.

Ранее Роджерс предупреждал о том, что увеличение долговой долговой нагрузки США представляет собой угрозу для доллара.

Он также отмечал беспокойство инвесторов по поводу будущего американской валюты и активного поиска альтернативных ресурсов для инвестирования ввиду озабоченности из-за возможного чрезмерного размера государственного долга.

Джим Роджерс полагает, что со временем доминирование доллара как главной мировой валюты прекратится. Это объясняется не только желанием некоторых стран замещать расчётах в других валютах. Инвестор считает, что это также связано с проблемами американской экономики.