Запад заинтересовался планами России на рынке молочной продукции

На Западе заговорили о планах России на рынке молочной продукции

3:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия рассчитывает увеличить экспорт своей молочной продукции по итогам 2024 года на 15-20 процентов, сообщает Reuters.

Фото: flickr.com by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Агентство цитирует генерального директора Национального союза производителей молока Артёма Белова. По его словам, Россия добьётся увеличения своего присутствия на мировом рынке за счёт увеличения экспорта в Северную Африку и в Юго-Восточную Азию.

Ежегодно российская молочная отрасль может демонстрировать темпы роста экспорта примерно на 15-20 процентов, отметил Белов. При этом, подчеркнул он, при благоприятных условиях рост может пойти в геометрической прогрессии.

По словам, ежегодный экспорт молочных продуктов из России составляет 400 млн долларов. Это около одного процента мирового рынка. До сих пор крупнейшими покупателями были Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Армения, а также Китай. Но теперь Россия рассчитывает расширить экспорт в Северную Африку и Юго-Восточную Азию, говорится в материале Reuters (перевод "ИноТВ").

По словам Белова, покупателем номер один в 2024 году может стать Алжир. А вообще рынок молочной продукции в этой стране "огромен и практически бездонен", отметил гендиректор Национального союза производителей молока.

"Если нам удастся укрепить там свои позиции, мы сможем создать отдельные производственные мощности и построить фермы, которые будут нацелены на производство товаров исключительно для алжирского рынка. Это очень большой рынок, во много раз превышающий объём внутреннего производства в России", — отметил Белов.

По данным Минсельхоза России, производство сырого молока в Российской Федерации по итогам 2023 года составило 33,5 млн т, что на 0,5 млн т больше, чем годом ранее. Также увеличился выпуск молочной продукции: сливок (+21%), сыров (+16%), мороженого (+12%) и сухих молочных продуктов (+8%). Самообеспеченность молокопродуктами составила 85%, а с учетом ввоза из Белоруссии приближается к ста процентам.

Молочные комплексы, которые были введены в эксплуатацию до 2024 года, находятся на стадии достижения проектной мощности или будут введены в текущем году, позволят нарастить производство молока в стране на 360 тысяч тонн, прогнозировали ранее в Минсельхозе России. В 2024 году планируется ввести в работу 61 ферму. За период с 2014 по 2023 год в РФ были реконструированы или модернизированы 754 молочные фермы.

По прогнозам экспертов "Союзмолока", мировое потребление молочной продукции к 2031 году вырастет на 24%, или на 180 миллионов тонн, по сравнению со средним значением в 2019–2021 годах. Наибольший прирост потребления этой продукции придется на страны Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока.