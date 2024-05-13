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Олег Артюков
Новый пакет санкций ЕС против России может спровоцировать недовольство Индии и Китая

Новые санкции против России могут стать причиной разногласий ЕС с Индией и Китаем

3:05
Экономика

Одним из пунктов четырнадцатого пакета антироссийских санкций, разрабатываемых сейчас в Евросоюзе, является возможность запрета использования европейских портов для транзита сжиженного природного газа из России.

Новые санкции против России могут стать причиной разногласий ЕС с Индией и Китаем
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При этом импорт в страны Евросоюза запрещать не планируется. А стало быть, большее количество российского газа останется в пределах ЕС, создавая трудности для европейских логистических операторов. По мнению аналитиков Bloomberg, такой шаг может вызвать недовольство у азиатских потребителей и усилить политические разногласия между Евросоюзом, Китаем и Индией.

В прошлом году Евросоюз импортировал из России 14,4 миллиона тонн СПГ, из которых два миллиона тонн были проследовали транзитом.

Запрет на перевалку, как ожидается, приведет к увеличению объёмов поставок в Европу. Существует предположение, что российские компании могут начать закупать СПГ для азиатского рынка у других поставщиков, используя так называемый географический своп. Однако это может привести к обвинениям со стороны Евросоюза в увеличении импорта метана из России, отмечает издание "Нефть и капитал".

Кроме того, согласно данным компании Energy Aspect, прямые поставки газа с Ямала в Азию могут привести к повышению стоимости фрахта. У компании НОВАТЭК есть альтернативные маршруты для перевалки возле Мурманска и Северного морского пути.

Но если эти варианты окажутся недоступными и экспорт СПГ сократится, это может вызвать недовольство со стороны китайских клиентов.

У европейских компаний также есть долгосрочные контракты на перевалку ямальского СПГ в портах Зебрюгге и Монтуар — до 2038 и 2041 годов соответственно. И в случае запрета на транзит сжиженного природного газа они тоже пострадают. Например, для немецкой компании SEFE ямальский метан необходим для выполнения долгосрочного контракта на поставку СПГ индийской компании GAIL.

Наибольшие потери может понести бельгийская компания Fluxys, управляющая СПГ-терминалом в Зебрюгге, который был специально построен для обслуживания проекта "Ямал СПГ".

Напомним, ранее американские официальные лица заявляли, что вводя санкции против российских проектов по добыче энергоресурсов (в том числе в Арктике), в США рассчитывают, что их реализацию удастся остановить.

В Евросоюзе, впрочем, пока не готовы запретить импорт СПГ из России, хотя сторонники такой идеи есть. В Брюсселе не хотят этого делать из-за того, что на рынке может возникнуть дисбаланс.

А поддерживать равновесие без поставок из России очень сложно. Что бы европейские политики и чиновники не заявляли, говоря об "избавлении от зависимости" от импорта российских энергоресурсов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай индия
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