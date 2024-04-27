Newsweek: попытки Запада вбить клин между Россией и Китаем бесполезны

Newsweek назвал бесполезными попытки Запада вбить клин в отношения России и Китая

3:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Попытки Запада спровоцировать разлад в отношениях между Москвой и Пекином не приносят желаемых результатов. Вместо этого, объём торговли между Россией и Китаем продолжает расти, а китайские высокотехнологичные компании усиливают присутствие на российском рынке, несмотря на возможные санкции, сообщает Newsweek.

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Хотя Пекин позиционирует себя как нейтральный игрок в украинском конфликте, растущий объём торговли между Россией и Китаем, включая товары двойного назначения, указывает на противоположное, говорится в материале американского издания (перевод "ИноТВ").

Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром России, что позволяет ей укреплять военно-промышленный комплекс. В целом, Китай отказывается поддерживать западные санкции и холодно относится к призывам Киева оказать давление на Москву, подчёркивает издание.

Заметим, на Западе в последнее время всё чаще акцентируют внимание именно на сотрудничестве России и Китая в оборонной сфере. Впрочем, как обычно, без какой-либо конкретики. Что же касается "оказания давления", то хотят этого от Пекина не только в Киеве, но и в Вашингтоне, Париже, Берлине, Лондоне.

Как отмечает Newsweek, китайские компании, специализирующиеся на микроэлектронике, всё активнее работают в России, несмотря на возможные экономические ограничения. Это вызывает недовольство со стороны США и их союзников, которые надеются на разрыв сотрудничества между Пекином и Москвой.

Однако по мнению экспертов, Западу вряд ли удастся достичь этой цели. Которая кажется ещё менее реальной, учитывая учитывая тот факт, что Си Цзиньпин считает Россию и лично Владимира Путина своим "единственным настоящим партнёром".

В сотрудничестве с которым Китай может изменить мировой порядок и ослабить Соединённые Штаты, подчёркивает Newsweek.

Накануне на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин сообщил, что в мае планируется его визит в Китай.

Один из участников съезда во время выступления упомянул о готовящемся визите президента в Пекин, после чего попросил Путина в ходе этой поездки передать председателю КНР Си Цзиньпину книгу Николая Чернышевского "Что делать?".

Он заметил, что эта книга была издана в 1953 году, а в библиотеку попала 15 июня, о чем свидетельствует печать на одной из страниц.

"Это день рождения и год рождения Си Цзиньпина (председатель КНР родился 15 июня 1953 года). Это его любимый автор и любимая книга", — сказал участник съезда.

В ответ президент сообщил о планирующемся визите и добавил, что "я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу".