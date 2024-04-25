AP: США вряд ли решатся конфисковать российские активы в одиночку

США вряд ли решатся в одиночку забрать российские активы, несмотря на принятый закон

2:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Вашингтоне решили, что имеют право конфисковать замороженные российские активы. Соответствующее положение содержится в законе о дополнительной военной помощи Киеву, подписанном президентом США Джо Байденом.

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Теоретически это может означать передачу Украине около пяти миллиардов долларов средств российского Центрального банка, которые были заморожены в США. Однако на практике реализация этого сценария маловероятна без согласия союзников Соединённых Штатов, говорится в материале Associated Press.

Новый закон предусматривает поиск в течение 90 дней российских активов на территории США, предоставление конгрессу отчёта о результатах этого поиска в течение 180 дней.

Президенту США предоставлены полномочия на "изъятие, конфискацию, передачу или арест" любых российских государственных активов в Соединённых Штатах через месяц после представления отчёта.

Однако есть нюансы. Например, в законе подчёркивается необходимость координации действий с союзниками. США, скорее всего, не пойдут на конфискацию в одиночку, опасаясь негативных последствий.

А вот страны Евросоюза, в отличие от США, не спешат с конфискацией российских активов, говорится в материале агентства. Они опасаются нарушения международного права (любопытно, а в США стало быть нет?), подрыва доверия к евро и доллару, а также ответных мер со стороны России.

В самих США некоторые эксперты отмечают, что конфискация может негативно сказаться на привлекательности доллара как резервной валюты. Крупные держатели американской валюты, такие как Китай, могут начать диверсифицировать свои резервы, уходя от доллара.

Вопрос о конфискации российских активов, вероятно, станет одной из тем обсуждения на саммите Группы семи в июне.

Стоит напомнить, что Евросоюзе находится большая часть из замороженных на Западе российских активов, которые оцениваются в 300 миллиардов долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что принятый в США закон является посягательством на государственную и частную собственность.

"Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия, они противозаконные. И, соответственно, они будут, так или иначе, а) предметом неких ответных действий, и б) предметом судебных разбирательств. И то, и другое будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединённых Штатов", — отметил Песков.