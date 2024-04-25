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Олег Артюков
NetEase: Финляндия столкнулась с последствиями конфронтации с Россией

В Китае обратили внимание на проблемы Финляндии после закрытия границы с Россией

2:41
Экономика

В течение долгих лет Финляндия и Россия поддерживали отношения соседства, отличавшиеся взаимным уважением и сотрудничеством.

В Китае обратили внимание на проблемы Финляндии после закрытия границы с Россией
Фото: unsplash.com by chuttersnap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако недавние действия финского руководства спровоцировали негативные изменения в отношениях двух стран, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Финляндия не только присоединилась к НАТО, но и закрыла границу с Россией под предлогом борьбы с нелегальной иммиграцией. Закрытие границы стало одним из ярких проявлений нового отношения Хельсинки к Москве.

Автор материала полагает, что Финляндия, начавшая конфронтацию с Россией, теперь сталкивается с её последствиями. Президент России Владимир Путин ранее отмечал отсутствие проблем в отношениях между странами. Однако действия Хельсинки привели к тому, что теперь такие проблемы проявились.

До начала ухудшения отношений между Финляндией и Россией приграничные районы пользовались большой популярностью у туристов и жителей обеих стран. Ежедневно сотни людей пересекали границу, торговали, посещали родственников и друзей. Однако ситуация резко изменилась после закрытия границы, что привело к серьёзным экономическим потерям для Финляндии.

"Закрытие границы между Финляндией и Россией стало ударом для финских приграничных регионов", — отмечает автор материала.

Согласно оценкам экспертов, Финляндия ежедневно теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией. Это серьёзное испытание для экономики страны.

Судя по всему, в Хельсинки намерены продолжить свою политику закрытия границы. Однако такой подход может иметь неприятные последствия для финских регионов, подчёркивает автор NetEase.

Ситуация дошла до того, что Финляндия, когда-то считавшаяся одной из самых богатых стран Европы, обратилась за финансовой поддержкой к Еврокомиссии. В Хельсинки запрашивают средства для оказания помощи граничащим с Россией регионам, которые столкнулись с экономическим кризисом из-за закрытия границы.

Напомним, об экономических проблемах после закрытия границы в ноябре прошлого года много писала и финская пресса. Затем на эту тему обратили внимание и за океаном — недавно большой материал о ситуации в Восточной Финляндии был опубликован в издании The Wall Street Journal.

При этом в середине апреля финские власти объявили о бессрочном продлении закрытия границы с Россией.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы финляндия
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