В течение долгих лет Финляндия и Россия поддерживали отношения соседства, отличавшиеся взаимным уважением и сотрудничеством.
Однако недавние действия финского руководства спровоцировали негативные изменения в отношениях двух стран, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.
Финляндия не только присоединилась к НАТО, но и закрыла границу с Россией под предлогом борьбы с нелегальной иммиграцией. Закрытие границы стало одним из ярких проявлений нового отношения Хельсинки к Москве.
Автор материала полагает, что Финляндия, начавшая конфронтацию с Россией, теперь сталкивается с её последствиями. Президент России Владимир Путин ранее отмечал отсутствие проблем в отношениях между странами. Однако действия Хельсинки привели к тому, что теперь такие проблемы проявились.
До начала ухудшения отношений между Финляндией и Россией приграничные районы пользовались большой популярностью у туристов и жителей обеих стран. Ежедневно сотни людей пересекали границу, торговали, посещали родственников и друзей. Однако ситуация резко изменилась после закрытия границы, что привело к серьёзным экономическим потерям для Финляндии.
"Закрытие границы между Финляндией и Россией стало ударом для финских приграничных регионов", — отмечает автор материала.
Согласно оценкам экспертов, Финляндия ежедневно теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией. Это серьёзное испытание для экономики страны.
Судя по всему, в Хельсинки намерены продолжить свою политику закрытия границы. Однако такой подход может иметь неприятные последствия для финских регионов, подчёркивает автор NetEase.
Ситуация дошла до того, что Финляндия, когда-то считавшаяся одной из самых богатых стран Европы, обратилась за финансовой поддержкой к Еврокомиссии. В Хельсинки запрашивают средства для оказания помощи граничащим с Россией регионам, которые столкнулись с экономическим кризисом из-за закрытия границы.
Напомним, об экономических проблемах после закрытия границы в ноябре прошлого года много писала и финская пресса. Затем на эту тему обратили внимание и за океаном — недавно большой материал о ситуации в Восточной Финляндии был опубликован в издании The Wall Street Journal.
При этом в середине апреля финские власти объявили о бессрочном продлении закрытия границы с Россией.
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