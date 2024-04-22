Baijiahao: Россия решила строить ВСМ своими силами, несмотря на богатый опыт Китая

В последнее время Россия и Китай продемонстрировали значительное сближение, вызывая опасения на Западе относительно возможного формирования альянса между этими двумя странами.
Однако недавно из Москвы пришли новости, которые удивили китайских экспертов, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiihao.
В России объявили о запуске проекта строительства высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.
Автор материала отмечает, что о планах по строительству такой магистрали было известно давно. Российские власти неоднократно говорили о намерении реализовать проект.
И китайские компании надеялись на участие нём, учитывая их богатый опыт в строительстве подобных инфраструктурных объектов. Однако решения о привлечении к участию в проекте строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) не последовало.
Россия выбрала путь использования собственных технологий и производственных площадок, говорится в материале. Это решение принято в целях стимулирования внутреннего производства и снижения риска санкций со стороны западных стран в отношении китайских компаний, которые сотрудничали бы с Россией в этой области.
Автор Baijiahao считает, что такой шаг России не повлияет на отношения между между двумя, поскольку в Пекине понимают аргументы РФ в данном вопросе. Китай, хотя и рассчитывал на участие в проекте, понимает решение России и считает его причины убедительными.
Заметим, что китайские компании принимают участие в реализации инфраструктурных проектов в России. И участие довольно значительно.
Что же касается высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, то старт строительству ВСМ президент России Владимир Путин дал 14 марта этого года.
Поезда смогут делать 16 остановок на маршруте общей протяжённостью 679 километров. После запуска ВСМ интервал движения в пиковые часы планируют сделать до десяти минут. В сутки в каждом направлении должны будут ходить до 40 поездов.
Планируется, что ежегодный пассажиропоток составит не менее 23 миллионов человек. Двигаясь между двумя столицами составы смогут развивать скорость до 400 километров в час, по Москве и Санкт-Петербургу они будут ходить со скоростью 200 километров в час.
Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).