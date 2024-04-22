Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
WSJ: в Финляндии просят помощи после закрытия границы с Россией

В Финляндии подсчитывают убытки после закрытия границы с Россией

2:29
Экономика

Закрытие российско-финской границы нанесло большой ущерб экономике приграничных территорий Финляндии. Это, в общем-то, не новость — ранее об этом много писали финские издания. Но теперь внимание на проблему обратило и The Wall Street Journal.

В Финляндии подсчитывают убытки после закрытия границы с Россией
Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain

Закрытие границы и ужесточение мер безопасности оказали негативное воздействие на восточный приграничный регион Финляндии, который и так считается самым экономически уязвимым в стране, отмечается в материале.

Местные предприятия, которые в течение длительного времени зависели от российских туристов, ежедневно теряют приблизительно один миллион евро.

Кроме того, закрытие границы привело к прекращению импорта недорогой древесины из России.

Глава региона Южное Саво Пентти Макинен отметил, что малый бизнес практически полностью лишился доходов.

Кроме того, необходимость следить за восточной частью Финляндии при помощи радаров затруднила планы по строительству ветряных электростанций в этом регионе.

Ранее финская администрация обратилась к Европейской комиссии с просьбой выделить десять миллионов евро на поддержку восточных регионов страны, средства которых планируется направить на развитие инфраструктуры, поддержку предпринимательства и производство возобновляемой энергии.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо ознакомилась со строительством пограничной линии на границе с Россией в районе Иматра и с ситуацией в Восточной Финляндии.

Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз поддерживает Финляндию во многих вопросах, "потому что безопасность внешней границы очень важна".

Петтери Орпо в свою очередь заверил, что Финляндия и далее продолжит поддерживать Украину. Однако он не преминул отметить, что экономика Восточной Финляндии пострадала из-за закрытия границы и нуждается в финансовой поддержке со стороны Евросоюза.

Границу власти Финляндии закрыли в ноябре 2023 года, под предлогом противодействия наплыву мигрантов, которым якобы помогает Россия. Сначала речь шла о временных мерах.

Но в середине апреля в Хельсинки в очередной раз заявили о продлении закрытия границы, теперь уже с неопределённым сроком.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы финляндия
Обсудить
Новости Все >
Искусственный интеллект определил степень одиночества человека по его речи
Борьба с отеками под глазами: секреты голливудских дерматологов
Удивительные преимущества редиса для здоровья
"Газпром" возьмёт на себя роль спонсора венгерского клуба "Ференцварош"
Юрист объяснил, когда сотрудник ГИБДД может потребовать показать язык
Даниил Страхов заявил, что сериал "Исаев" является "удивительно актуальным сегодня"
Свёкла за несколько недель апреля подорожала на 6,9%
Нарколог Поликарпов: коньяк приводит к резким перепадам артериального давления
Как помочь собаке, если она перестала есть
Рецепт веганского бургера из нута со специями
Популярное
Садальский пристыдил звёзд Московского международного кинофестиваля: полстраны в наводнениях

Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Садальский раскритиковал праздник в честь ММКФ: "У этих тусовки"
Когда сеять бархатцы
Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение
Победить проволочника помогут эти народные методы: простой поливайте этим грядки
Вот как надо правильно доливать масло в автомобиль без вреда для двигателя
Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников Прорыв ВС РФ на Очеретино угрожает окружением торецкой группировке ВСУ Любовь Степушова Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев
"Они завистливы и меркантильны": друг Пугачевой рассказал, почему в России проигнорировали юбилей певицы
Расшифровываем кошачий язык: 5 способов, как ваш кот говорит "Я тебя люблю"
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Последние материалы
Юрист объяснил, когда сотрудник ГИБДД может потребовать показать язык
Даниил Страхов заявил, что сериал "Исаев" является "удивительно актуальным сегодня"
Свёкла за несколько недель апреля подорожала на 6,9%
Нарколог Поликарпов: коньяк приводит к резким перепадам артериального давления
Как помочь собаке, если она перестала есть
В Китае объяснили, почему российское золото идёт в обход Лондона
Рецепт веганского бургера из нута со специями
Правильный уход за картошкой после посадки
Зеленский: Украина может начать обсуждения с Россией по урегулированию конфликта
Как оставаться на пике формы в 40 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников