WSJ: в Финляндии просят помощи после закрытия границы с Россией

В Финляндии подсчитывают убытки после закрытия границы с Россией

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Закрытие российско-финской границы нанесло большой ущерб экономике приграничных территорий Финляндии. Это, в общем-то, не новость — ранее об этом много писали финские издания. Но теперь внимание на проблему обратило и The Wall Street Journal.

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Закрытие границы и ужесточение мер безопасности оказали негативное воздействие на восточный приграничный регион Финляндии, который и так считается самым экономически уязвимым в стране, отмечается в материале.

Местные предприятия, которые в течение длительного времени зависели от российских туристов, ежедневно теряют приблизительно один миллион евро.

Кроме того, закрытие границы привело к прекращению импорта недорогой древесины из России.

Глава региона Южное Саво Пентти Макинен отметил, что малый бизнес практически полностью лишился доходов.

Кроме того, необходимость следить за восточной частью Финляндии при помощи радаров затруднила планы по строительству ветряных электростанций в этом регионе.

Ранее финская администрация обратилась к Европейской комиссии с просьбой выделить десять миллионов евро на поддержку восточных регионов страны, средства которых планируется направить на развитие инфраструктуры, поддержку предпринимательства и производство возобновляемой энергии.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо ознакомилась со строительством пограничной линии на границе с Россией в районе Иматра и с ситуацией в Восточной Финляндии.

Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз поддерживает Финляндию во многих вопросах, "потому что безопасность внешней границы очень важна".

Петтери Орпо в свою очередь заверил, что Финляндия и далее продолжит поддерживать Украину. Однако он не преминул отметить, что экономика Восточной Финляндии пострадала из-за закрытия границы и нуждается в финансовой поддержке со стороны Евросоюза.

Границу власти Финляндии закрыли в ноябре 2023 года, под предлогом противодействия наплыву мигрантов, которым якобы помогает Россия. Сначала речь шла о временных мерах.

Но в середине апреля в Хельсинки в очередной раз заявили о продлении закрытия границы, теперь уже с неопределённым сроком.