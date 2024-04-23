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Антон Бекетов
Финансист Моженков: как в кризис приумножить свои сбережения

Финансист Моженков: надо вкладываться в российские фондовые рынки

3:17
Экономика » Финансы » Инвестиции

Рынок акций в Штатах переживает резкий рост доходности, похожий на мыльный пузырь. Что ждёт экономику США и ЕС, если пузырь лопнет; кто от этого обвала пострадает больше — Россия или Китай; какие финансовые продукты помогут сейчас гражданам России сохранить или приумножить свои сбережения, Pravda.Ru рассказал инвестор, финансовый аналитик Николай Моженков.

Финансист Моженков: надо вкладываться в российские фондовые рынки
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

— Николай Владимирович, рынок акций в США переживает стремительный рост доходности. Но аналитики говорят, что это похоже на мыльный пузырь. Если пузырь лопнет и произойдёт обвал акций, какие последствия ожидаются для экономики Штатов и Европы?

— Будет стагнация, уменьшение национального валового продукта, увеличение безработицы. Возможно увеличение инфляции, если будут заливать новые деньги, чтобы стимулировать хоть какой-то рост.

Это скажется плохо не только на Америке и Европе, ведь есть даже пословица: когда Америка кашляет, все потом болеют. Потому что всё завязано на долларе. Все будут в панике выходить из американских бумаг, а они так же будут выходить из всех других бумаг. Россия в этом плане меньше пострадает.

— Россия и один из её крупнейших торговых партнёров Китай смогут справиться с финансовым кризисом, если он наступит?

— На Китай кризис сильно повлияет, потому что Китай имеет огромные связи со Штатами. Если американцы станут беднее, они будут потреблять меньше китайских товаров.

С Россией ситуация лучше. У нас почти нет торговли с Америкой и с Европой уменьшается. Плюс с наших рынков уже почти все западные деньги вышли. Это началось в 2008 году, продолжилось в 2014 году, когда они перестали вкладывать в наш госдолг, в наши акции. В 2022 году почти полностью все западные деньги вышли, что и хорошо.

Теперь зашли наши деньги. Наконец-то мы:

  • владеем своими компаниями,
  • будем получать дивиденды в России,
  • переводим наши компании из западных юрисдикций в Россию.

Это очень правильные шаги. Благодаря этому Россия пострадает меньше. Правда Россия торгует ресурсами, а стагнация мировой экономики повлияет на спрос на ресурсы. Но на Россию это влияние будет меньше, чем на другие страны.

Именно в 2008 году, когда начались у нас первые проблемы с Западом в Грузии, очень большой капитал вышел, были сильные обвалы, потом в 2014 году и в 2022-м.

Больше уже таких падений в России я не вижу и всем, кто хочет войти в фондовые рынки, рекомендую входить в российские.

Я до сих пор 45% своего капитала держу в российских акциях. Раньше имел 95%, сейчас немножко уменьшил. И держу часть денег на депозитах. Сейчас очень хорошие ставки есть у банков. Можно в период высоких ставок использовать или депозиты в хороших банках с хорошими ставками, или облигации.

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Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы инвестиции
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