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Олег Артюков
AP: Китай не отвернётся от России, несмотря на всё давление Европы

Китай не откажется от поддержки, несмотря на давление ЕС

2:53
Экономика

Китай не откажется от поддержки России, несмотря на давление Европы по этому вопросу, говорится в материале агентства Associated Press (AP).

Китай не откажется от поддержки, несмотря на давление ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В Евросоюзе хотели бы, чтобы Пекин пошёл на уступки, сократив торговый дисбаланс и изменив свою "относительно пророссийскую" позицию касательно конфликта на Украине, отмечается в материале (перевод "ИноТВ").

Но судя по всему, добиться ощутимого прогресса не Европе не удаётся по обоим направлениям.

Ряд европейских лидеров, в числе которых был канцлер Германии Олаф Шольц, в последнее время посетили Пекин, где убеждали руководство Китая "надавить на Москву".

Однако эти увещевения в целом были проигнорированы. В отличие от Запада Китай не обвиняет Россию и заявляет, что любое мирное урегулирование украинского конфликта должно учитывать её опасения. 

В материале AP говорится, у Евросоюза есть основания рассчитывать, что Китай может изменить своё поведение. Дело якобы в том, что Китай крайне нуждается в иностранных инвестициях, дабы стимулировать свою "застойную" экономику. 

Кроме того, Пекин уже предпринял усилия, чтобы улучшить отношения с Брюсселем и Вашингтоном, несмотря на разногласия.

Однако это не перевешивает более серьёзные стратегические причины, по которым Китай объединяется с Россией. Ведь он ищет альтернативу мировому порядку, возглавляемому США. А кроме того, продвигает собственные компании, пытаясь стать лидером зелёных технологий, говорится в материале Associated Press.

Напомним, в Пекине неоднократно подчёркивали, что не участвуют каким-либо образом в конфликте на Украине. И заявляли, что США и Евросоюз должны перестать подливать масла в огонь, подразумевая под этим поставки оружия Украине.

Также и в России, и в Китае неоднократно подчёркивали, что сотрудничество между двумя странами не направлено против какой-либо третьей стороны. Но материале в AP ещё раз подтверждает, что на Западе эти заявления предпочитают игнорировать.

Стоит напомнить, что объём торговли между Россией и Китаем в 2023 году достиг рекордных 240,11 млрд долларов, увеличившись на 26,3 процентов. 

Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9 процентов, почти до 110,97 млрд долларов. Импорт российской продукции в КНР также увеличился - на 12,7 процентов до 129,14 млрд долларов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай евросоюз
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