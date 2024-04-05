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Олег Артюков
Bloomberg: "торговый бум" между Россией и Турцией замедлился

В США объявили замедлении "торгового бума" между Россией и Турцией

2:40
Экономика

Расширение санкций со стороны США и Евросоюза в отношении России оказали значительное влияние на торговые отношения между Российской Федерацией и Турцией, утверждает американское агентство Bloomberg.

В США объявили замедлении "торгового бума" между Россией и Турцией
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Согласно его данным, торговый обмен между этими двумя странами замедлился, ожидается сокращение объёмов экспорта турецкой продукции в Россию. "Торговый бум" между Россией и Турцией замедлился, констатирует Bloomberg. Однако же "замедлился" не означает "прекратился".

В 2023 году был зафиксирован резкий рост экспорта турецкого машиностроения в Россию. Однако в этом году, отмечает президент союза машиностроителей Кутлу Каравелиоглу, продажи упадут на существенную сумму из-за расширения санкционных списков и ужесточения экспортных мер, особенно в отношении товаров, которые могут быть использованы в военных целях. По его словам, речь может идти о сумме в один миллиард долларов.

Особое внимание регулирующих органов уделяется таким российским отраслям, как металлургическая, горнодобывающая, строительная, аэрокосмическая. Экспортные товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, подвергаются особому контролю.

Падение экспорта из Турции в Россию в этом году произошло на фоне попыток Анкары повысить контроль над банковскими операциями. Вступивший в силу в конце 2023 года в США указ дополнительно затруднил ситуацию, позволяя вводить меры против иностранных банков, содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

Эти меры оказали серьёзное воздействие на объёмы торговли. Согласно данным Минторга Турции, экспорт из этой страны в Россию сократился на 33 процента, а импорт из России в Турцию — на 36,65 процентов. Кроме того, было замедлено перечисление некоторых платежей за российскую нефть.

Турция, в свою очередь, пообещала не обходить западные санкции против России, что может ещё больше осложнить ситуацию для бизнеса, ведущего торговлю с нашей страной. Некоторые банки Турции уже начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физическим лицам из России, желающим открыть банковские счета.

При этом в Анкаре неоднократно заявляли, что не будут вводить санкции в отношении России. Так что пока едва ли стоит говорить о том, насколько длительной будет нынешняя ситуация.

По крайней мере, и в России, и в Турции заверяли, что работают над поиском решений относительно проблем в торговле между двумя странами.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы турция торговля
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