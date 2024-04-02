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Олег Артюков
NetEase: Запад увлёкся санкциями и пропустил хук от России

Запад увлёкся санкциями — и пропустил от России сильный удар

2:22
Экономика

Западные страны ввели многочисленные санкции против Российской Федерации. И так ими увлеклись, что пропустили хук от России, говорится в материале, опубликованном на китайском интернет-портале NetEase.

Запад увлёкся санкциями — и пропустил от России сильный удар
Фото: unsplash.com by Мерич Тунец Тунец59 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Недавно китайские компании отменили несколько крупных поставок зерна из США и Австралии. Первое время на это особо не обращали внимания, поскольку Китай и ранее отказывался от некоторых партий пшеницы из этих стран.

Однако в этот раз были отменены поставки сразу нескольких партий, в общей сложности речь идёт о полутора миллионах тонн американского и австралийского зерна.

Позже выяснилось, что такое же количество зерна Китай приобрёл в России.

Как отмечается в материале NetEase, в России не сидят сложа руки. И одним из крупнейших в мире производителем пшеницы, Российская Федерация методично выстраивает логистическую инфраструктуру для экспорта зерна.

На сегодняшний день Россия является мощнейшим игроком в этой сфере, теснит своих конкурентов на многих рынках.

Авторы материала считают, что покупка российского зерна стала сюрпризом для США и их партнёров. Особенно неприятен этот сюрприз для Австралии, поскольку потеря контрактов в Китае является серьёзной проблемой для сельхозпроизводителей в этой стране.

Ранее гонконгское издание South China Morning Post сообщило, что Россия может инициировать создание зерновой биржи в рамках БРИКС. И это может стать ещё одним вызовом для доминирующего положения американского доллара в международной торговой системе.

В прошлом году на страны БРИКС пришлось около 42 процента мирового производства зерновых культур, что составляет почти 1,2 миллиарда тонн.

В свете увеличения производства и потребления зерна в странах БРИКС и новых участников объединения, таких как Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия, расчётный объём производства зерна в этом году составляет более 1,24 миллиардов тонн, в то время как потребление оценивается в 1,23 миллиардов тонн.

Впрочем, о каких-либо планах по созданию зерновой биржи в рамках БРИКС официально не сообщалось. Так что рассуждения в прессе на сей счёт небезынтересны, но пока что и не более того.

Чем торгует Россия кроме нефти?
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы австралия
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