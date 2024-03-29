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Олег Артюков
В Польше обнаружили новую зависимость Запада от России

В Польше рассказали о ещё одной зависимости Запада от России

Экономика

Несмотря на многочисленные санкции, введённые Западом, ему по-прежнему трудно обойтись без некоторых товаров, поставляемых из России. В частности, речь идёт об удобрениях, отмечает издание Myśl Polska.

В Польше рассказали о ещё одной зависимости Запада от России
Фото: commons.wikimedia.org by Own work is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Минеральные удобрения играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности. Соответственно, крайне важно, чтобы они были доступны в необходимом количестве и по приемлемым ценам.

А поскольку Россия занимает лидирующие позиции в экспорте удобрений, то её позиции становятся ещё прочнее.

Тем более, что первая попытка Запада ударить по российским удобрениям завершилась неудачей из-за ограничений со стороны Евросоюза. Это лишь привело к росту стоимости морских перевозок на десять процентов и задержке российской агропродукции в портах Европы, напоминает польское издание (перевод "ИноСМИ").

Весь мир был в шоке от взрыва цен, которые за последние полгода выросли до небес. Экономическая война, разгоревшаяся вокруг удобрений, грозила голодом бедным странам. ООН настоятельно требовала свободного доступа на мировой рынок для украинского и российского зерна и удобрений.

В 2022 году канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Евросоюз не будет препятствовать торговле российскими удобрениями. Россия, мировой лидер по экспорту удобрений, удерживает 1/6 рынка калийных и 1/10 азотных удобрений. Даже в условиях торговой войны с Западом Россия не утратила своих позиций в этой сфере, подчёркивает Myśl Polska.

Стоит заметить, что это далеко не первый материал европейской прессы о "зависимости" от поставок минеральных удобрений из России.

Согласно данным Евростата, импорт российского азота в страны Евросоюза в 2022–2023 годах увеличился на 34 процента по сравнению с предыдущим периодом, а объём поставок вырос на 53 процента. Приблизительно треть всех поставок удобрений в Европу приходится на Россию, отмечало ранее бельгийское издание EurActiv.

А в прессе Германии упрекали местных фермеров за то, что они предпочитают покупать минеральные удобрения, произведённые в России, а не в ФРГ.

Хотя здесь всё очень просто — после ограничений на поставки энергоресурсов из России, немецкая химическая промышленность лишилась доступа к источнику дешёвого природного газа, который необходим при производстве удобрений.

Соответственно, цены на их продукцию существенно выросли. Понятно, что в этих условиях фермеры предпочитают продукцию, которая не хуже немецкой, но заметно дешевле. И не только немецкие фермеры, надо заметить.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз олаф шольц
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