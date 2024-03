В Польше обнаружили новую зависимость Запада от России

Несмотря на многочисленные санкции, введённые Западом, ему по-прежнему трудно обойтись без некоторых товаров, поставляемых из России. В частности, речь идёт об удобрениях, отмечает издание Myśl Polska.

