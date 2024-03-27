Победа над долгами: руководство по свободе от денежных проблем

В продаже появилась книга Ильи Коптяева "Победа над долгами"

3:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

— Выход из кредитов — это не кайф.

Фото: Пресс-служба издательства Бомбора

— Да, но повторное получение кредитов — в беду.

Этот саркастический комментарий не всегда соответствует действительности. В течение восьми лет Илья Коптяев, авторитетный юрист в области финансовых регуляций, сталкивался с различными сценариями долгов. От состоятельных предпринимателей, которые потеряли контроль над своим бизнесом, до одиноких мужчин с минимальными доходами, которые никогда не совершали сверхдорогих покупок, но тем не менее накопили долги на несколько миллионов. От страстных игроков на бирже до жертв шахтёрских систем.

Многие берут кредиты по вполне понятным причинам:

рост бизнеса,

строительство дома,

здоровье.

Но, как правило, не всегда возможно заранее просчитать все варианты. В результате кредиты могут превратиться в невыносимое бремя.

Однако всегда есть возможность разработать стратегию, разобраться с долгами и победить! В этом поможет книга Ильи Коптяева "Победа над долгами”. Посмотрим, что она означает и почему она полезна.

Неожиданная идея: о создании книги

Автор нашёл вдохновение для создания книги в лице его старого друга — успешного предпринимателя, которого всегда считали образцом успеха. Однако при личной встрече выяснилось, что друг на самом деле оказался в затруднительном финансовом положении из-за нескольких ошибочных решений, которые привели к нескончаемому снежному кому долгов и штрафов.

Но даже эта проблема не оказалась необратимой. Анна помогла своему другу сформировать стратегию по возврату долгов и других обязательств, что позволило ему быстро восстановиться. После этого автор создал компанию, которая помогла людям в похожих ситуациях.

За восемь лет работы Илья помог 8000 семьям решить их долговые проблемы. Его богатый опыт и образование (доктор экономических наук с более чем 20-летним опытом кризисного управления и решения финансовых проблем) позволяют ему упростить сложные концепции и найти наиболее подходящие пути решения проблем с долгами.

"Эта книга написана специально для тех, кто находится в кредитной кабале и не знает, как выбраться из неё самостоятельно. Для тех, кто думает, что это невозможно сделать без тяжёлых последствий. Считает, что его проблема уникальна, и не верит в наличие простой возможности разрешить её навсегда и в полном объёме. Прочитав эту книгу, вы не только познакомитесь с психологией должников и научитесь контролировать ваши финансы, но сможете легко освободиться от долгов и начать новую счастливую жизнь с чистого листа".

Различаются истории, и не все они связаны с непродуманными действиями. Но для нахождения решений в любой ситуации требуется нейтрально оценить обстоятельства и разработать практичный план.

После прочтения книги "Победа над долгами" у вас будет возможность разработать свой собственный план решения проблем, который будет уникальным и детально разработанным. Мы ознакомим вас с несколькими советами от Ильи Коптяева, которые помогут вам сделать первые шаги в этом направлении.

Сделайте аудит своих долгов. Чёткий перечень поможет понять, с чем вы имеете дело и какие шаги нужно предпринять. Вначале выплачивайте кредиты и займы, взятые на самых невыгодных условиях. Другой вариант — в первую очередь выплачивать самые маленькие задолженности и двигаться по нарастающей. Это эффективная с точки зрения психологии стратегия. Если сумма долгов большая, но вы хотите их списать без суда и бесплатно, снизьте долг до миллиона рублей. Учитесь на ошибках. Разберитесь, какие финансовые привычки привели к возникновению долгов. Работайте над их исправлением.

Какие ещё инструменты можно использовать для победы над долгами, читайте в книге Ильи Коптяева.