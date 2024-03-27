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Олег Артюков
"Москвичи" разлетаются как пирожки. С чего вдруг?

Автомобили "Москвич" стали разлетаться как пирожки. Что происходит?

2:35
Экономика

Вот уже некоторое время наблюдается… ну не то чтобы ажиотаж, но очень большой интерес к "Москвичам". Дилеры даже говорят, что в продаже остаются считаные единицы машин.

Автомобили "Москвич" стали разлетаться как пирожки. Что происходит?
Фото: Wikipedia by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov is licensed under CC BY-SA 2.0

С чего бы вдруг, ведь на протяжении 2023 года "Москвич" в лидерах продаж не ходил? На самом деле, объяснение простое — снижение цен. Причём весьма значительное.

Стоимость кроссовера "Москвич 3" в комплектациях "Стандарт" и "Стандарт плюс" упала на 630 тысяч рублей, а в версии "Комфорт" — на 712 тысяч рублей. Теперь за модель просят от 1,590 миллиона до 1,766 миллиона рублей.

"Разлетаются как пирожки", — цитирует издание "За рулём" представителя одного из автосалонов.

Заметно подешевел и лифтбек "Москвич 6" (который не менее заметно дороже "Москвича 3"), но эта модель пока представлена в достаточном количестве у дилеров. На заводе снижение цен объяснили новым подходом. Предполагается, что такие прайс-листы будут действовать до 31 марта.

По распространённому мнению, таким образом производитель и дилеры распродают автомобили 2023 года. И как только распродадут, то цены вновь повысятся.

Чтож, такие распродажи и скидки, в общем-то, обычная практика у всех автопроизводителей. Вопрос только в том, насколько подымутся цены после того, как распродажа закончится.

Не сообщим ничего нового, если напомним, что за два года на отечественном рынке из иностранных автопроизводителей остались только китайские. Которые своего шанса, надо сказать, не упустили.

Не упустили настолько, что на "АвтоВАЗе" даже говорят о "необузданной экспансии" китайских автопроизводителей.

Возвращаясь к "Москвичу" напомним, что на автозаводе в столице были взяты модели китайской автокомпании JAC. Что касается ценообразования на эти автомобили, то по достаточно распространённому мнению, хорошему и устойчивому спросу на "Москвичи" как раз оно и мешало.

Эта точка зрения имеет право на существование. Ведь снижение цен очень быстро отразилось на интересе к "Москвичам".

Между тем, на заводе "ПСМА Рус" в Калуге началось серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross. По информации производителя, продажи начнутся в середине мая.

Вот только стоимость новинки 4,3 миллиона рублей. Так что прогнозировать спрос на этот автомобиль, пожалуй, пока преждевременно.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы автомобиль
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