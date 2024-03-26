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Олег Артюков
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"

В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа

2:08
Экономика

Россия продолжает стремительно развивать свои экспортные возможности в сфере энергетики. В том числе в контексте поставок природного газа в Китай, одного из самых крупных потребителей в мире, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Фото: Официальный сайт ОАО Газпром

В свете этого, российская сторона активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в Китай. Однако несмотря на готовность технической документации проекта, Пекин пока не спешит с его одобрением.

Власти Китая не проявляют большого интереса к подписанию контрактов на этапе, предшествующем строительству. Это вызывает серьёзное беспокойство в России, поскольку может задержать или даже поставить под угрозу реализацию данного проекта.

Недавно в России было принято решение о начале работы над проектом "Восточная система газоснабжения", который предполагает соединение уже действующих магистральных газопроводов "Сила Сибири" и ветки "Сахалин — Хабаровск — Владивосток".

Этот шаг, по признанию автора материала, его порядком удивил. Ведь таким образом Россия решает сразу две проблемы. Первая была обозначена выше — развитие энергетического комплекса дальневосточных российских регионов.

А кроме того, это также способ увеличить поставки газа в Китай без ожидания согласия на строительство нового газопровода.

По мнению экспертов, такое объединение газопроводов позволит максимально загрузить уже действующие инфраструктурные объекты. И, следовательно, даст возможность увеличить поставки газа в Китай, если такая потребность возникнет.

Это даёт России дополнительные преимущества в переговорах с Китаем, поскольку страна становится менее зависимой от новых инфраструктурных проектов и может более жёстко диктовать свои условия, считает автор материала, опубликованного в Sohu.

Таким образом, в свете текущей ситуации, возможное объединение газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин — Хабаровск — Владивосток" представляет собой стратегически важный шаг для России в обеспечении стабильных поставок газа и укрепления своих позиций на мировом энергетическом рынке.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай дальний восток
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