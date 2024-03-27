Нонкоринг: как грамотно делегировать непрофильные бизнес-процессы

В бизнесе набирает популярность деловая практика аренды персонала

3:11 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры

Деловая практика аренды персонала со стороны для оказания услуг или создания товаров с целью сокращения затрат появилась еще в 90-х, однако своего пика достигла только спустя 10 лет, пройдя своеобразный эволюционный путь.

Так, первым появился аутстаффинг — это когда компания официально нанимает работника, а затем как бы сдает его в аренду другим бизнес-структурам для решения поставленных задач. Эта практика была довольно популярной как раз в 90-х. И причина этого понятна: компании снимали с себя юридические риски, связанные с персоналом, сокращали траты на выплату зарплат, перевод отчислений в различные фонды. За десятилетие экономика претерпела ряд изменений, и перед бизнесом встали уже другие задачи: возникла необходимость в узких специалистах. Произошел upgrade до аутсорсинга. Теперь компании могли позволить третьей стороне взять на себя всю ответственность. Так, непрофильные бизнес-процессы успешно делегировали специалистам без лишних расходов и оформления по трудовой. А топ-менеджеры при этом могли полностью погрузиться в решение ключевых задач.

Нонкоринг — это level up аутсорсинга, уже третья ступень бизнес-эволюции, позволившая достойно ответить новым вызовам. Поскольку с ростом бизнес-площадок рабочих процессов становилось больше, то и искать подрядчиков стало сложнее. На этом фоне стали появляться и лже-помощники. В результате многие аутсорсеры показывали себя не с лучшей стороны, не могли на достойном уровне справляться с поставленными задачами. Нонкоринг решил эту проблему: ведь если заключен единый договор на управление всеми непрофильными процессами со сторонней компанией, то она и отвечает за результаты своей деятельности.

Нонкоринг уже снискал популярность среди ведущих бизнес-игроков.

Преимущества очевидны:

один заказчик ведет все бизнес-процессы, как итог: экономия времени на поиск подрядчиков;

оплата услуг по факту (аутсорсинговые компании требуют предоплату);

надежность — в этой сфере задействованы только крупные компании, которые давно работают в b2b-сфере, с большим опытом в аутсорсинге.

Нонкоринговая компания грамотно подбирает персонал, занимается организацией и управлением, учитывает возможные риски. А довольный предприниматель пожинает плоды чужих трудов!

Нонкоринг справится с такими задачами, как:

подбор персонала;

оснащение униформой, инструментами, техникой для работ;

строительство бытовок для рабочих, организация питания;

организация работы клининга;

контроль соблюдения норм пожарной безопасности;

логистика (включая доставку документов или груза по стране);

ведение бухгалтерского учета, оформление документов (например, санитарных книжек) и т. д.

Нонкоринг позволил по-новому взглянуть на те возможности, которые предоставляет рынок аренды персонала, ведь преимущества очевидны: улучшение KPI лидеров рынка и появление новых возможностей у малого бизнеса. Вне сомнения — за нонкорингом будущее успешного бизнеса!

Автор комиксов: Александр Морозов