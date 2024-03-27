Нонкоринг: как грамотно делегировать непрофильные бизнес-процессы

Деловая практика аренды персонала со стороны для оказания услуг или создания товаров с целью сокращения затрат появилась еще в 90-х, однако своего пика достигла только спустя 10 лет, пройдя своеобразный эволюционный путь.
Так, первым появился аутстаффинг — это когда компания официально нанимает работника, а затем как бы сдает его в аренду другим бизнес-структурам для решения поставленных задач. Эта практика была довольно популярной как раз в 90-х. И причина этого понятна: компании снимали с себя юридические риски, связанные с персоналом, сокращали траты на выплату зарплат, перевод отчислений в различные фонды. За десятилетие экономика претерпела ряд изменений, и перед бизнесом встали уже другие задачи: возникла необходимость в узких специалистах. Произошел upgrade до аутсорсинга. Теперь компании могли позволить третьей стороне взять на себя всю ответственность. Так, непрофильные бизнес-процессы успешно делегировали специалистам без лишних расходов и оформления по трудовой. А топ-менеджеры при этом могли полностью погрузиться в решение ключевых задач.
Нонкоринг — это level up аутсорсинга, уже третья ступень бизнес-эволюции, позволившая достойно ответить новым вызовам. Поскольку с ростом бизнес-площадок рабочих процессов становилось больше, то и искать подрядчиков стало сложнее. На этом фоне стали появляться и лже-помощники. В результате многие аутсорсеры показывали себя не с лучшей стороны, не могли на достойном уровне справляться с поставленными задачами. Нонкоринг решил эту проблему: ведь если заключен единый договор на управление всеми непрофильными процессами со сторонней компанией, то она и отвечает за результаты своей деятельности.
Нонкоринг уже снискал популярность среди ведущих бизнес-игроков.
Преимущества очевидны:
Нонкоринговая компания грамотно подбирает персонал, занимается организацией и управлением, учитывает возможные риски. А довольный предприниматель пожинает плоды чужих трудов!
Нонкоринг справится с такими задачами, как:
Нонкоринг позволил по-новому взглянуть на те возможности, которые предоставляет рынок аренды персонала, ведь преимущества очевидны: улучшение KPI лидеров рынка и появление новых возможностей у малого бизнеса. Вне сомнения — за нонкорингом будущее успешного бизнеса!
Автор комиксов: Александр Морозов
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