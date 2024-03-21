В Китае рассказали, как Россия может помешать амбициозному проекту Британии

Sohu: Россия может сорвать проект Британии по импорту редких металлов из Монголии

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторое время назад в Лондоне начал реализацию амбициозного плана, направленного на обеспечение доступа страны к редким ресурсам, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провёл переговоры со своим монгольским коллегой Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэном о возможности расширения сотрудничества между двумя странами.

В частности, Лондон предложил проект воздушного маршрута с целью экспорта монгольских редкоземельных металлов и других природных богатств на Запад.

В материале отмечается, что предложение британского премьера заинтересовало премьера монгольского.

Монголия граничит с двумя государствами — Россией и Китаем. И не имеет выхода к морю. Из-за этого основная часть монгольского экспорта проходит через российские и китайские порты.

Однако Великобритания не желает зависеть от Москвы и Пекина, поэтому рассматривает возможность экспортировать монгольские ресурсы воздушным путём.

Это нестандартное решение, учитывая высокие затраты на воздушные перевозки и ограниченную грузоподъёмность самолётов по сравнению с кораблями и поездами. В свете этих обстоятельств предложение Сунака кажется довольно странным.

Отметим, что воздушное пространство России для британских самолётов закрыто. Так что летать они смогут только через Китай. Либо заниматься перевозками будут исключительно монгольские авиакомпании. Если проект Сунака вообще будет реализован в каком-то формате, конечно.

Авторы материала полагают, что Великобритания не скрывает своих намерений превратить Монголию в своего рода "вторую Прибалтику" и направить её против России и Китая.

"Россия никогда не допустит, чтобы Монголия стала новым опорным пунктом для Запада", — говорится в материале.

Когда дело дойдет до создания воздушного коридора, Россия предъявит такие условия, которые либо лишат проект рентабельности, либо вынудят Великобританию согласиться на предложенные условия. То же самое касается и позиции Китая.

Так что реализация проекта под большим вопросом. И совершенно не факт, что дело дойдёт до его реализации на практике.