Антон Новиков: "Настойчивость — это ключ к успеху"

Руководитель команд IT-разработчиков Новиков рассказал об особенностях работы программистов

6:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель отдела мобильной разработки в крупной международной компании — о том, как повысить свою ценность, зачем выходить из зоны комфорта и почему не стоит бояться вызовов и сложностей.

Фото: Фото из личного архива Антона Новикова

Решать масштабные задачи, создавать сильные команды и реализовывать крупные, успешные проекты — как этому научиться? Только опытным путем, убежден Антон Новиков, руководитель отдела мобильной разработки в Talaera Inc., участник ассоциации Leaders Excellence, судья акселератора стартапов MassChallenge и премии IT World Awards. Он рассказал, почему важно делиться приобретенным опытом с коллегами, как определить свою точку роста и какую стратегию развития выбрать начинающему программисту.

О работе

Антон Новиков руководит командами разработчиков в Talaera Inc. — это онлайн-платформа для изучения английского языка. Кроме того, он активно помогает сообществам разработчиков, частности, выполняет функции судьи в стартап-акселераторе MassChallenge, который объединяет людей, практикующих новаторские подходы в рамках решения масштабных задач.

Изначально Антон не ставил своей целью занять должность руководителя в сфере стартапов, однако его карьерный путь развивался именно таким образом. В свое время он получил опыт, благодаря которому научился создавать команды, реализовывать проекты, решать масштабные задачи, в том числе, за счет творческого подхода к технологиям. И этим опытом он сегодня делится с разработчиками и предпринимателями по всему миру.

О выборе профессии

Как рассказывает Антон Новиков, еще в детстве он начал увлекаться программированием и приступил к его самостоятельному изучению. Возратившись из школы, он проводил часы за компьютером: изучал различные языки программирования, пробовал создавать приложения. В те годы, вспоминает Антон, никто и предположить не мог, что сфера программирования станет такой популярной и будет развиваться стремительно. Однако сам он уже тогда понимал, что будущее — именно за технологиями.

Когда встал вопрос о выборе вуза, Антон принял решение не раздумывая — с учетом своей увлеченности программированием и твердой уверенности в том, что в самом скором времени технологии станут одной из наиболее активно развивающейся и перспективных областей. Он поступил в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, погрузился в обучение, но при этом активно занимался и практикой: по заказу Qulix Systems, где оценили навыки и умения студента, разрабатывал приложения для Android. Полученный опыт Антон называет бесценным: именно тогда он понял, что представляет собой полный цикл разработки программного обеспечения, то есть, буквально от создания дизайна до тестирования. Процесс стал понятен ему от начала до конца, и это в перспективе ему очень пригодилось.

О начале карьерного пути

Еще до окончания обучения в университете Антон устроился на работу в крупную белорусскую IT-компанию, где получил опыт взаимодействия с передовыми технологиями и с разными клиентами. Одним из них был Talaera — компания, которая в те годы выделялась на фоне других. Конечно, тогда Антон, по его собственному признанию, и представить себе не мог, что придет время, и он будет работать в этой команде.

О получении управленческих навыков

Антон начал работать на позиции старшего разработчика программного обеспечения в компании ISsoft Solutions, где вскоре получил должность менеджера команды разработчиков. Вскоре он понял, что готов к новым вызовам и задачам, и именно тогда его пригласили возглавить отдел мобильной разработки в Talaera. Антон согласился, понимая, что это будет важным карьерным шагом, ведь речь шла не только о новой ответственной должности, но и о переезде в США.

В Talaera Антон Новиков руководит удаленной командой разработчиков. На начальном этапе, как он вспоминает сегодня, это было непросто, но очень интересно: приходилось постигать тонкости достижения целей, разработки программного обеспечения, и, что особенно важно, создавать сплоченную команду в условиях расстояния, на котором друг от друга находились участники.

О развитии и планах

Сам себя Антон Новиков называет вечным студентом: он все время учится чему-то новому. По-прежнему он совершенствуется и как наставник — помогает молодым программистам ориентироваться в карьере.

Как отмечает Антон, команда — самое главное, ведь именно от нее зависит, будет ли работать технология, лежащая в основе абсолютно любого приложения. Идея, реализация, тестирование — все это исключительно командная работа.

Советы начинающим программистам

Антон Новиков считает ключом к успеху комплекс качеств: постоянное развитие, намерение и желание двигаться вперед, к новым целям, а также настойчивость. Эти качества необходимы каждому, даже по-настоящему талантливому человеку. Любой опыт и любые навыки, любые умения нуждаются в совершенствовании, причем, в постоянном.

IT — сфера, в которой конкуренция очень высокая и жесткая, и это Антон Новиков советует учитывать всем, кто планирует сделать в ней карьеру. Оптимальный путь — работать на перспективу, то есть, стремиться получить такие должности, которые выходят за очерченные правилами рамки общепринятой структуры занятости. Не нужно бояться брать новые, в том числе, нестандартные задачи, принимать вызовы. Во всем и везде необходимо искать возможности для роста.

Антон признается: может сложиться впечатление, что его результаты — это счастливое стечение обстоятельств, например, наличие возможностей, которые в определенные периоды у него появлялись. Однако это не так: все эти возможности он создавал себе сам: ставил новые цели, принимал новые вызовы, осознавал риски. К примеру, Антону было непросто принять решение о переезде в другую страну, но он знал, что этот шаг оправдан. На том этапе он сосредоточился на совершенствовании своих знаний и навыков, и в итоге это позволило ему в разы повысить свою ценность как профессионала, в том числе, и для той компании, из которой он ушел.

Очень важно стать по-настоящему незаменимым, считает Антон Новиков, создать в своей отрасли спрос именно на себя. Безусловно, это не произойдет в одночасье. Но чем больше специалист работает над собой, тем более ценным он становится. Не нужно бояться уйти, если есть ощущение, что потолок достигнут, и больше в компании нечему научиться. Навыки останутся со специалистом: необходимо брать их и оттачивать уже в другом месте, принимая вызовы, решая новые задачи.