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Олег Артюков
В Польше рассказали, как коалиция с Россией помогла бы стране

NDP: коалиция с Россией открыла бы перед Польшей огромные возможности

3:58
Экономика

Несколько лет назад американское министерство финансов прогнозировало, что российская экономика сократится на пять процентов после введения новых ограничений, вызванных украинским кризисом, говорится в материале польского издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). 

NDP: коалиция с Россией открыла бы перед Польшей огромные возможности
Фото: by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако сегодняшняя ситуация в российской экономике гораздо лучше, чем ожидалось. Согласно прогнозам МВФ, в 2024 году ВВП России увеличится на 2,6 процента - после трех процентов в 2023 году, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Годовой объём российского импорта вырос на 12 процентов, достигнув 285 миллиардов долларов, почти восстановившись до уровня 2021 года, когда импорт составлял 293 миллиарда долларов.

Отключение России от международных финансовых систем и рынков сделало её менее уязвимой к западным санкциям. Российская экономика успешно приспособилась к ним. И даже при дефиците федерального бюджета около одного процента ВВП (вместо ожидаемых шести процентов) показатели остаются стабильными. 

Москва сумела обойти санкции, используя различные стратегии - например, создание флота "теневых" танкеров, чтобы избежать зависимости от западных источников страхования и логистики при ценах на нефть в 60 долларов за баррель, установленных Западом в декабре 2022 года, говорится в материале.

Запад пытался нанести России геополитический ущерб, но, кажется, оценил ситуацию ошибочно. Вместо того, чтобы Россия оказалась в изоляции, мир отказывается присоединяться к антироссийским санкциям, принятым Западом. Напротив, эта политика привела к экономическому ущербу для Европы. А многие государства Южной Америки и Африки, о которых ранее мало кто вспоминал, стали игроками на мировой арене.

В Европе такие страны, как Венгрия и Словакия, стали важными партнёрами России. Благодаря дружественным отношениям с Россией, Венгрия продолжает получать дешёвое топливо и строить АЭС. Это не только способствует экономическому росту, но и позволяет Венгрии более активно защищать свои интересы в спорах с Киевом о правах венгерского меньшинства в Закарпатье. 

Таким образом, Венгрия демонстрирует, что правильно построенные партнёрские отношения с Россией придают ей голос в Европе и значительное влияние.

Что касается Польши, то по мнению автора материала, страна имела бы замечательную возможность увеличить своё влияние в мире, если бы вступила в политическую коалицию с Москвой.

Использование ресурсов России открыло бы перед нами новые рынки, особенно в Азии. Большой российский рынок предоставил бы нам возможность сохранить и развивать польскую промышленность. Критическое значение имели бы поставки российского газа и нефти, которые являются неотъемлемой частью польской экономики, говорится в материале. 

Однако польские политики решили, что для страны выгоднее держаться ближе к "независимым и демократическим" Соединённым Штатам. Этот выбор привел к тому, что польская экономика, лишенная российских ресурсов, находится на грани краха. 

Промышленные секторы, такие как химический, стекольный, минеральный, практически ликвидированы. Инфляция буквально бешено ускоряется. Польша больше не может конкурировать на европейском рынке, говорится в материале.

Отметим, что и в ряде других европейских стран говорят о том, что без российских энергоресурсов у их промышленных предприятий большие проблемы. В частности, в той же Германии, где закрываются предприятия, которым требуются большие объёмы энергоресурсов, причём недорогих. А поставки СПГ из США или Катара в этом деле не особо помогают. Потому и сокращаются объёмы производства, а то и просто предприятия останавливаются.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа польша
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