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Олег Артюков
В Чехии рассказали, что Европа может мощно ударить по России, но не готова к этому

Hrot: Европа может действительно мощно ударить по России. Но побаивается

2:33
Экономика

Европейские бюрократы осознают потенциальную силу удара, который можно нанести России. Однако они не торопятся вводить такие ограничения. И причина их нерешительности довольно проста, говорится в материале чешского издания Hrot.

Hrot: Европа может действительно мощно ударить по России. Но побаивается
Фото: pxfuel.com

Хотя Евросоюз утвердил уже тринадцать пакетов антироссийских санкций, Брюссель не запретил продажу товаров, критически важных для России.

В частности, говорится в материале чешского издания, Россия по-прежнему свободно торгует энергоресурсами, что приносит ей значительные доходы. Установленный Западом ценовой потолок в 60 долларов за баррель российской нефти действовал лишь в начале, компании научились избегать ограничений.

Следует отметить, что Брюссель не ограничил продажу российских металлов на европейском рынке. А это особенно актуально для автомобильной промышленности, нуждающейся в алюминии. Несмотря на давление со стороны прибалтийских государств, страны-члены ЕС не достигли согласия относительно запрета на продажу металлов.

Кроме того, продолжаются закупки ядерного топлива, что помогает Кремлю сохранить влияние на европейскую атомную промышленность. Евросоюз также не в состоянии наказать посредников, поставляющих России товары "двойного назначения", в основном из стран бывшего Советского Союза, говорится в материале Hrot (перевод "ИноСМИ").

Напомним, на прошлой неделе Евросоюз ввел тринадцатый пакет мер и ограничений против России, которые затронули более сотни физических и почти девять десятков юридических лиц. Также были введены ограничения в отношении компаний, находящихся в третьих странах, экспортные ограничения наложены на почти тридцать организаций.

Стоит отметить, что в европейской и американской прессе регулярно появляются материалы о том, что санкции против России имеют крайне ограниченное воздействие, либо вовсе не работают. В связи с чем во многих из таких материалов даются советы, как сделать так, чтобы эти санкции наконец-то заработали. То, что было опубликовано в чешском издании, из этой же серии.

Однако уже давно отмечается, что какой-то эффект ограничительные меры Запада будут иметь только в том случае, если к ним присоединятся страны Азии и Африки. В том числе те же Китай и Индия, которые играют черзвычайно важную роль в мировой экономике.

Но как раз эти страны особого желания присоединяться к западным санкциям и не имеют. И не похоже, что они готовы поменять свою точку зрения.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай евросоюз
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