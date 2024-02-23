Армения предложила Индии свою помощь с экспортом нефтепродуктов в Европу

Армения спешит на помощь Индии

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр труда и социальных вопросов Нарек Мктрчан заявил о готовности Армении оказать помощь в поставках нефтепродуктов из Индии в Европу.

Фото: by Ian W Scott is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению министра, благодаря своему стратегическому положению на глобальной карте, Армения может предложить альтернативный маршрут для поставок сырья из Индии в Европу, сообщает информационное агентство "Нефть и Капитал".

Этот маршрут предполагает использование транспортного коридора INSTC (Север — Юг), после чего сырьё будет транспортироваться через Чёрное море, а затем будет использоваться транзитный коридор через порт Чабахар, который является совместным проектом Индии и Ирана.

Учитывая инциденты с атаками хуситов на гражданские суда в Красном море, такой маршрут представляется важным и перспективным — во всяком случае, для министра из Армении.

Однако стоит учитывать значительные транспортные расходы. Коридор Север — Юг пролегает по суше, поэтому Индии придется затратить значительные средства на перевозку нефтепродуктов не танкерами, а железнодорожными цистернами.

Насколько можно понять, речь идёт именно о поставках нефтепродуктов из Индии в европейские страны. Из сообщения непонятно, подразумевал ли министр, что поставки российской нефти могут идти в Индию по этому же маршруту.

А ведь поставляемые в Европу нефтепродукты индийские НПЗ получают из российской нефти. Значительную их часть, во всяком случае.

Иранский порт Чабахар расположен на берегу Оманского залива. Ранее власти Армении заявляли о желании получить статус оператора порта.

В мае 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал документ о создании межведомственной рабочей группы с целью "обсуждения вопросов задействования мультимодального скоростного маршрута международных грузоперевозок и получения статуса оператора в иранском порту Чабахар". Отчёт правительство должно было ему представить в ноябре того же года.

В декабре 2023 года посол Индии в Армении Нилаши Илакши Саха Синха сообщила, что её страна будет способствовать возможности Армении использования порта Чабахар.

Хотя сложно сказать, насколько всего этого достаточно, чтобы армянский министр предлагал Индии помощь в поставках энергоресурсов в Европу.