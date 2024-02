Европа активно покупает российский СПГ, несмотря на санкции США. Перспективы у РФ отличные

Россия активно участвует в переделе стратегически важного мирового рынка СПГ, несмотря на западные санкции. Европа не мыслит свою жизнь без российского СПГ.

Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar is licensed under by Frans Berkelaar is licensed under CC BY-SA 2.0