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Любовь Степушова
Европа активно покупает российский СПГ, несмотря на санкции США. Перспективы у РФ отличные

РФ не сдалась и активно завоёвывает стратегически важный мировой рынок СПГ

4:28
Экономика » Сырье » Газ

Россия активно участвует в переделе стратегически важного мирового рынка СПГ, несмотря на западные санкции. Европа не мыслит свою жизнь без российского СПГ.

РФ не сдалась и активно завоёвывает стратегически важный мировой рынок СПГ
Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar is licensed under by Frans Berkelaar is licensed under CC BY-SA 2.0

РФ не сдалась после гангстерского поведения США на газовом рынке

После того, как трубопроводный газ РФ оказался под западными санкциями, а "Северные потоки" взорваны, Европа перешла на снабжение американским сжиженным природным газом (СПГ).

В ЕС уходит больше 60% американского экспорта, поддерживая на плаву американскую экономику, и именно поэтому конфликт на Украине не скоро затихнет.

Но Россия не сдалась, Москва не только занялась восточным вектором поставок трубопроводного газа, в том числе на свои территории, но и производством и торговлей сжиженным природным газом (СПГ).

Российский СПГ пользуется всё большим спросом в ЕС

Западные профильные издания отмечают, что российский СПГ пользуется всё возрастающим спросом в Европе.

Причин несколько...

  • Война на Ближнем Востоке поставила под угрозу логистику поставок СПГ из Катара, с которым долгосрочные контакты заключили ФРГ и Франция.
  • Нет уверенности в надёжности поставок из США.

Недавно президент Джозеф Байден объявил, что до ноября приостановит процедуры одобрения новых контрактов на поставки СПГ за рубеж. Пауза "обусловлена сущностью климатического кризиса", якобы экзистенциальной угрозы нашего времени, а на самом деле намерениями наказать Техас за "вольности" на федеральной границе.

Президент Eurogas Дидье Холло предупредил, что эта мера США может привести к увеличению и продлению глобального дисбаланса поставок газа. А на прошлой неделе исполнительный вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович подчеркнул, что США теперь являются "глобальным гарантом энергетической безопасности".

Но внутренне нестабильный "гарант" не оправдывает ожиданий, именно поэтому ЕС до сих пор не ввёл никаких санкций на импорт СПГ из РФ.

Поставки российского СПГ в ЕС бьют рекорды

В декабре 2023 года в ЕС было вывезено рекордное количество российского СПГ — 50% от всего экспорта в 3,2 млн тонн, причём как по схемам "серого импорта", так и вполне официально. Ежемесячно ЕС обеспечивает на этом РФ доход в 1 млрд долларов, говорится в отчёте украинского ресурса.

Ключевыми импортёрами являются

  • Бельгия,
  • Испания
  • и Франция,

на которые вместе приходится 88% импорта российского СПГ в ЕС за последние десять месяцев.

РФ уверенно обходит санкции США на газ и в производственном процессе. Китай продолжает сотрудничать с Россией по проекту  завода "Арктик СПГ-2": компания Harbin Guanghan заменила Baker Hughes в качестве поставщика турбин. Российский СПГ пойдёт не только в Китай, но и на Камчатку, её решено газифицировать именно СПГ.

СПГ заменит экспортные потери РФ по трубопроводным поставкам

По словам министра энергетики Александра Новака, РФ намерена к 2030 году увеличить долю в мировом производстве СПГ с 8 до 20%. А новые заводы по производству СПГ на Ямале позволят к 2030 году обеспечить производство СПГ на уровне до 100 млн тонн в год.

Мощности завода "Ямал СПГ" составляют около 20 млн тонн, "Арктик СПГ -2" — примерно 20 млн тонн, как и будущего проекта "Мурманский СПГ" , а "Обского СПГ" — ещё 6 млн тонн. СПГ-проекты "Новатэка" в 2030 году смогут производить 65-66 млн тонн сжиженного природного газа, при ректификации это примерно составит 92 млрд куб. метров. Есть ещё заводы и у "Газпрома".

Для сравнения, сегодняшние поставки российского газа в ЕС по трубе составляют 20-25 млрд куб. метров в год, а на пике доверия составляли около 200 млрд куб. метров.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы евросоюз
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