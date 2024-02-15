Baijiahao: у России есть способ обойти Запад в геополитической игре в Монголии

Россия может преуспеть в геополитической игре в Монголии

2:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Монголия граничит исключительно с Россией и Китаем на суше. Однако в последнее время она оказалась в центре геополитической игры со странами Запада, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

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Его авторы отмечают, что Монголия сильно зависит от России и Китая в экономическом плане и поддерживает тесные культурные связи с этими странами. Тем не менее, последнее время монгольские власти всё чаще контактируют с США, Японией и государствами Евросоюза.

Основная причина интереса Запада к Монголии заключается в её ресурсах, особенно в огромных запасах редкоземельных металлов, доступ к которым стремятся получить западные экономики.

Россия обеспокоена ситуацией вокруг Монголии. Она не против экономического сотрудничества этой страны с Западом, однако Москву настораживают попытки США и их союзников использовать Монголию в качестве инструмента против России, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

В ответ на эти вызовы Россия предлагает строительство газопровода "Сила Сибири — 2", который проходил бы через Монголию в Китай. Это позволило бы России не только укрепить свои экономические связи с Китаем, но и расширить своё влияние в регионе, мешая планам Запада.

Китай пока не торопится подписывать контракты на строительство этого газопровода и торгуется с Москвой о ценах на газ. Это приводит к постоянному сдвигу сроков реализации проекта. Тем не менее, вероятность согласования условий между Россией и Китаем в ближайшем будущем остаётся высокой, подчёркивают авторы материала.

Касательно редкоземельных металлов, по оценкам Геологической службы США, запасы таковых в Монголии могут составлять 31 млн тонн. Страна обладает потенциалом стать одним из ключевых экспортёров редкоземельных металлов, но для этого требуются большие инвестиции.

По данным немецкой аналитической компании Statista. com, в 2022 году в Китае было добыто 210 тысяч тонн редкоземельных металлов, эта страна сохраняет за собой лидерство по экспорту этих ресурсов.

Запасы редкоземельных металлов в Китае оцениваются примерно в 44 млн тонн, за ним следуют Вьетнам — 22 млн тонн, далее Россия и Бразилия — по 21 млн тонн.

Запасы редкоземельных металлов в США оцениваются в 2,3 млн тонн, но они не осваиваются по экологическим соображениям.

При этом редкоземельные металлы крайне важны в ряде высокотехнологичных отраслей, например в электронике и автомобилестроении.