Tokyo Shimbun: Россия — это долларовый ларец для японских компаний

"Это долларовый ларец" — "секрет", из-за которого японские компании не уходят из России

2:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях ужесточения санкций Группой семи (G7) против России, многие иностранные компании приняли решение вывести свой бизнес из РФ. Но многие остаются, как, например дочерняя компания концерна Japan Tobacco (JT), продолжая свою деятельность и внося налоги в российскую казну, отмечает японское издание Tokyo Shimbun.

Фото: Creative Commons by by aljuarez is licensed under Creative Commons by aljuarez is licensed under CC BY 2.0

Доля российского бизнеса в портфеле JT составляет более 20 процентов общей операционной прибыли группы, что делает выход из России сложным. В материале отмечается, что для компании Россия является своего рода "долларовым ларцом". И не только для Japan Tobacco, судя по тому, что и многие другие японские (и не только японские) компании крайне неохотно покидают российский рынок.

Однако в свете поддержки Украины со стороны в том числе Японии, которая также ввела экономические санкции против России, позиция JT стала объектом критики в японском парламенте.

Сирифуми Мацудзава, член Палаты советников от "Партии возрождения Японии, счёл JT "особой компанией" из-за доли японского правительства в её акциях. Он подчеркнул, что правительство имеет полномочия требовать от JT выхода из российского бизнеса, говорится в материале Tokyo Shimbun (перевод "ИноСМИ").

В ответ министр финансов Сунъити Судзуки заявил, что JT соблюдает все санкции, а решение о выходе из России должно быть принято советом акционеров, поскольку компания является публичной и имеет частных держателей акций. Он подчеркнул, что правительство не будет вмешиваться в этот вопрос.

Точно также, заметим, правительство не вмешивается и в деятельность, например, японских энергетических и нефтегазовых компаний. Участие которых в проектах по добыче энергоресурсов на территории России имеет для Токио важное значение.

Из 178 японских компаний, работающих в России, полностью прекратили свою деятельность только девять. Даже с учетом ещё 14 фирм, объявивших о своем уходе, это составляет лишь около десяти процентов от общего числа, что существенно меньше доли американских, немецких и британских компаний, покинувших рынок. Таким образом, доля японского бизнеса, покидающего Россию, значительно ниже, чем у компаний из других западных стран.

Накануне вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российский рынок покинули около 20 процентов крупных европейских и американских компаний.

По его словам, из 500 европейских компаний с оборотом более 500 миллионов рублей официально ушли из нашей страны сто. То есть как раз 20 процентов.

А из 350 американских компаний ушли 66, то есть порядка 19 процентов.

"Это говорит о том, что наш рынок интересен и наш потенциал также интересен", — заявил Мантуров.