Tokyo Shimbun: Россия — это долларовый ларец для японских компаний

В условиях ужесточения санкций Группой семи (G7) против России, многие иностранные компании приняли решение вывести свой бизнес из РФ. Но многие остаются, как, например дочерняя компания концерна Japan Tobacco (JT), продолжая свою деятельность и внося налоги в российскую казну, отмечает японское издание Tokyo Shimbun.

Фото: Creative Commons by by aljuarez is licensed under Creative Commons by aljuarez is licensed under CC BY 2.0