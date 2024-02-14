Воры без закона. Чем ответит Россия Западу на кражу своих замороженных активов

Россия больно ответит Западу на кражу своих замороженных активов

3:32 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Деньги

Евросоюз, похоже, придумал, где взять деньги на прокорм Зеленского и его прожорливой команды.

Фото: Фото: bialystokonline. pl

День назад Совет Европейского Союза опубликовал постановление, где обозначил шаги, как воспользоваться прибылью от заморожённых российских активов.

В документе сказано, что на отдельный счёт для Украины будут откладывать депозитарий. Правда, лежать деньги там будут до особого распоряжения и Киев самостоятельно не сможет ими распорядиться.

Западный гоп-стоп

Итак, так или иначе, процесс воровства, хищения, кражи (называйте как хотите), российских активов, что называется, пошёл. По всей вероятности, сейчас буду там копиться деньги, потом будут выпускаться облигации для Украины, а затем западные компании принудительно купят эти облигации, а потом России выставят счёт, чтобы мы оплачивали эти облигации, к которым не имеем никакого отношения. А если Россия их не оплатит, то эти деньги Запад забирает себе. Затем у него обязательно разыграется аппетит и он заберёт всё остальное. Схема, что называется, проверенная, англосаксонская, верная.

Но то, что наши "западные партнёры" будут использовать этот кейс с активами, не вызывало никогда сомнений. Единственное, что может повлиять на различные вариации этого хищения — это изменение политической ситуации на планете. Сегодня она меняется в мире стремительно.

Но на данный момент Запад понял, что в военном конфликте никакой быстрой победы над Россией не будет, и сейчас цель у него одна — сохранить Украину в западной сфере влияния. А для этого нужны деньги, и вот Запад под это дело их нашел.

Правда, если они хотят играть уж очень прямо вдолгую, то никаких отжатых в России активов им не хватит. Эти деньги достаточно быстро просто сгорят. Тем более, что выдавать их Киеву будут не "всё и сразу", а дозированно.

И всё же сдаётся мне, что про эти деньги нам нужно забыть. США вместе с шестёрками обязательно найдут схему и причину их воровства. При этом они пойдут на любые издержки — репутационные и имиджевые потери их уже не страшат.

Но есть и позитивный элемент. Рано или поздно такое отношение приведёт к финансовому краху в мире. Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону чётко сказал, что мир откажется от американского доллара. Причём откажутся даже те страны, которые даже и не думали от него отказываться. Вот и выходит, что коллективный запад запустил суицидный для себя механизм.

Ну и ясное дело, что этот процесс растянется на долгие годы. Но опять же, повторюсь, всё будет зависеть от политической ситуации в тот или иной момент.

Ответка России

А потерю денег этих мы переживём. Военно-промышленный комплекс и экономику подорвать они нам не смогли, тем более, что в ответ мы постараемся компенсировать это воровство экспроприацией западных активов. Думаю, что в Российской Федерации найдётся, чем восстановить статус-кво.

"По оценкам экономистов, общие активы иностранных инвесторов в различных финансовых инструментах, составляют более 1 трлн долларов", — заявил доцент экономического факультета РУДН Александр Арский.

А то, что РФ жёстко ответит на изъятие активов, подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. А отношение к Западу затем будет как к ворам, подчеркнула она.

"Это воровство. Это присвоение себе того, что тебе не принадлежит", — подытожила дипломат.