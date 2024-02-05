Финансовая грамотность россиян растёт, и количество тех, кто берёт неподъёмные кредиты, снижается. Какая долговая нагрузка считается допустимой; что нужно сделать тем, кто хочет взять кредит, до обращения в финансовую организацию; есть ли смысл перекредитовываться в новом банке, чтобы погасить старый кредит, Pravda.Ru рассказал экономист Игорь Лавровский.
— Игорь Камильевич, как заёмщикам следует планировать бюджет, чтобы не отдавать практически весь свой доход банкам?
— В финансовом мире существует правило: нельзя тратить на погашение кредита больше трети своего дохода. Если ты превысил эту планку, значит, у тебя потенциально возникнут проблемы. Эту же информацию вы найдёте и в рекомендациях Центробанка, и в тех компаниях, которые рассчитывают максимальную долговую нагрузку.
Они считают, что можно давать кредиты, если долговая нагрузка не превышает 30%, обращу внимание — стабильного дохода, то есть учитывается среднемесячный доход на протяжении длительного времени.
В целом рекомендуют делать так. Например, вы хотите взять ипотечный кредит на пять лет. Значит, вы должны сообразить, не обманывая самих себя, сколько денег реально вы в состоянии зарабатывать в среднем в месяц на протяжении этого периода. Это и будет ваш гарантированный прогнозный доход. Считаете от этой суммы 30% и потом идёте договариваться с банком об ипотеке, чтобы не вылезти за эту планку.
Мне в своё время приходилось:
Брать ипотеку, на мой взгляд (не хочу никого агитировать), лучше, чем платить арендную плату: жильё остаётся с тобой. Ты деньги в своё жилье вкладываешь, а при аренде расстался со своими деньгами и у тебя ни денег не осталось, ни квартиры.
Прошло десять лет, ты посчитал сумму, которую заплатил за аренду, и понял, что мог бы уже на эти деньги квартиру купить. Поэтому ипотека и приобрела большую популярность.
— Имеет ли смысл перекредитовываться: взять кредит у другого банка, чтобы погасить старый кредит или выплатить за него проценты?
— Да, есть такая разумная практика. Финансовый рынок, как и любой другой рынок, конкурентен. И у разных банков могут быть разные условия. Продавать деньги — это их работа, они дают кредиты. Соответственно, деньги, которые мы им платим за пользование этими деньгами, — это их доход. Они стараются расширить свою зону обслуживания, кредитный портфель. Поэтому придумывают разные кредитные продукты и стараются конкурировать с другими банками.
Если вы, переговорив с разными банками, можете найти где-то 0,5% экономии, воспользуйтесь этим.
Тем более что в кредитном договоре больше не должно быть мелкого шрифта: благодаря Центральному банку, был принят закон, по которому заёмщик будет сразу получать итоговую сумму, которую нужно платить за кредит, без всяких сюрпризов. Это также поможет человеку сделать правильный выбор.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.