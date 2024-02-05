Что важно сделать до того, как взять кредит, и можно ли перекредитовываться? Советы экономиста

Экономист дал совет тем, кто хочет взять кредит

2:59 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Деньги

Финансовая грамотность россиян растёт, и количество тех, кто берёт неподъёмные кредиты, снижается. Какая долговая нагрузка считается допустимой; что нужно сделать тем, кто хочет взять кредит, до обращения в финансовую организацию; есть ли смысл перекредитовываться в новом банке, чтобы погасить старый кредит, Pravda.Ru рассказал экономист Игорь Лавровский.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

— Игорь Камильевич, как заёмщикам следует планировать бюджет, чтобы не отдавать практически весь свой доход банкам?

— В финансовом мире существует правило: нельзя тратить на погашение кредита больше трети своего дохода. Если ты превысил эту планку, значит, у тебя потенциально возникнут проблемы. Эту же информацию вы найдёте и в рекомендациях Центробанка, и в тех компаниях, которые рассчитывают максимальную долговую нагрузку.

Они считают, что можно давать кредиты, если долговая нагрузка не превышает 30%, обращу внимание — стабильного дохода, то есть учитывается среднемесячный доход на протяжении длительного времени.

В целом рекомендуют делать так. Например, вы хотите взять ипотечный кредит на пять лет. Значит, вы должны сообразить, не обманывая самих себя, сколько денег реально вы в состоянии зарабатывать в среднем в месяц на протяжении этого периода. Это и будет ваш гарантированный прогнозный доход. Считаете от этой суммы 30% и потом идёте договариваться с банком об ипотеке, чтобы не вылезти за эту планку.

Мне в своё время приходилось:

снимать жильё,

брать ипотеку.

Брать ипотеку, на мой взгляд (не хочу никого агитировать), лучше, чем платить арендную плату: жильё остаётся с тобой. Ты деньги в своё жилье вкладываешь, а при аренде расстался со своими деньгами и у тебя ни денег не осталось, ни квартиры.

Прошло десять лет, ты посчитал сумму, которую заплатил за аренду, и понял, что мог бы уже на эти деньги квартиру купить. Поэтому ипотека и приобрела большую популярность.

— Имеет ли смысл перекредитовываться: взять кредит у другого банка, чтобы погасить старый кредит или выплатить за него проценты?

— Да, есть такая разумная практика. Финансовый рынок, как и любой другой рынок, конкурентен. И у разных банков могут быть разные условия. Продавать деньги — это их работа, они дают кредиты. Соответственно, деньги, которые мы им платим за пользование этими деньгами, — это их доход. Они стараются расширить свою зону обслуживания, кредитный портфель. Поэтому придумывают разные кредитные продукты и стараются конкурировать с другими банками.

Если вы, переговорив с разными банками, можете найти где-то 0,5% экономии, воспользуйтесь этим.

Тем более что в кредитном договоре больше не должно быть мелкого шрифта: благодаря Центральному банку, был принят закон, по которому заёмщик будет сразу получать итоговую сумму, которую нужно платить за кредит, без всяких сюрпризов. Это также поможет человеку сделать правильный выбор.