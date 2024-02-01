В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России

В Германии оценили объём поставок редких металлов из России. И забеспокоились

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Германия разрабатывает амбициозный план перехода на возобновляемые источники энергии с целью отказаться от углеводородов. Однако Берлин столкнулся с серьёзной проблемой — зависимостью от поставок редкоземельных металлов из России, отмечает издание Investing.

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В частности, увеличение числа ветряных турбин в Нижней Саксонии требует значительного объёма цемента, стали, алюминия и редкоземельных металлов, необходимых для производства различного оборудования — электродвигателей, ветряных турбин, каталитических нейтрализаторов, аккумуляторов, светодиодных ламп, говорится в материале.

Китай является крупнейшим поставщиком редкоземельных металлов. Германия способна производить сталь и алюминий самостоятельно, но ей необходим палладий, применяемый в том числе в электронике и автомобилестроении.

А поставляется этот драгоценный металл в том числе из России. Только в октябре прошлого года Германия купила 480 килограммов этого металла в нашей стране.

Зависит Германия и от поставок ванадия, ключевого сырья в сталелитейной промышленности. Большинство поставок этого металла приходится на Китай, Россию и Южную Африку. Аналогичная ситуация с кобальтом.

В материале отмечается, что для того, чтобы избежать сюрпризов со стороны России или Китая, Германии необходимо срочно решать вопрос своей зависимости от поставок из этих стран. Но при этом подчёркивается сложность такого решения для Берлина, поскольку отыскать альтернативу не так-то просто.

Отметим, в американской и европейской прессе периодически появляются материалы на тему того, что будет, если Россия решит ограничить поставки редкоземельных и драгоценных металлов.

Например, в прошлом году издание Business Insider отмечало, что если Россия решит ограничить поставки палладия, то в США может резко возрасти число краж каталитических нейтрализаторов (это важный элемент выхлопной системы двигателя внутреннего сгорания).

Для производства таких нейтрализаторов необходимы редкоземельные и драгоценные металлы, палладий в том числе. Ну а дефицит таких материалов, в том числе из-за экспортных ограничений, непременно отразится на производстве подобного оборудования.