Эксперт по маркетингу и PR рассказал предпринимателям, как продвинуть свой бренд в маленьком городе

PR-эксперт дал предпринимателям четыре совета по продвижению бренда

3:06 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Бизнес

Пиар и хайп ассоциируются с громкими провокациями, которые обсуждает вся страна. А могут ли компании и бизнесмены из провинциальных городов ярко заявить о себе? Эксперт провокационного пиара и эффективного маркетинга, креативный директор пиар-агентства MAGERGUT Денис Амосов рассказал Pravda.Ru, как привлечь всеобщее внимание к местному бренду.

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Четыре секрета регионального пиара

Фокус — на проблемы региона

Такие факторы, как уровень жизни, национальные и культурные обычаи, влияют на восприятие информации. Важно попасть в "болевые точки” — то, что может вызвать поддержку или, напротив, негодование.

Так, если в городе никак не могут заделать старую яму на дороге, вы можете отметить её очередной день рождения. Надевайте праздничные колпачки, надувайте шарики и приглашайте жителей — про вас напишут не только местные паблики, но и крупные СМИ.

Не бойтесь рисковать

Часто хайп в регионах не воспринимают как инструмент продвижения. Маркетологи пользуются старыми инструментами, которые уже не работают, а юристы отговаривают бизнесменов от акций, так как считают, что это грозит судебными исками и потерей репутации.

"Поэтому мы всегда общаемся только с собственниками бизнеса, обсуждаем суть события и рассказываем, почему даже негативная реакция может быть полезной. Любые санкции — это способ дополнительно получить упоминания в прессе. Например, мы придумали для красноярской сети фастфудов акцию "Бургер с мухомором". Это было очень громко и смело, ведь мы не только придумали идею, но и ввели на рынок новый бургер, который теперь занимает второе место по продажам", — привёл пример Денис Амосов.

Не переборщите с трендами и неологизмами

В провинциальные города тренды приходят позднее, а некоторые и вовсе не добираются до глубинки. Так, прежде чем организовывать новомодный челлендж, убедитесь, что целевая аудитория понимает суть тренда и смысл инфоповода, который вы создаёте.

От малых СМИ — к крупным

Обратитесь к блогерам, в региональные газеты и на ТВ. Они готовы будут бесплатно рассказать о вас, особенно если вы создаёте действительно провокационные события. Да, аудитория местных СМИ немногочисленна. Но иногда через них ваше событие попадает во внимание федеральных изданий.

"Еще один наш кейс — бриллиант этого года. К нам обратился руководитель фирмы из Казани, которая занимается производством аппаратов для предрейсовых осмотров. Мы предложили разработать "Капсулу бессмертия". Заказчик серьёзно подошёл к этому вопросу и запатентовал технологию. Когда всё было готово, мы представили эту чудо-разработку широкой публике. Мы получили более 150 публикаций, два упоминания в международных изданиях, публикации во всех топовых СМИ, а общий охват получился более 35 млн человек. Вот так с помощью хайпа и креативного подхода можно сделать так, чтобы про вас узнало огромное количество людей за короткий промежуток времени", — отметил эксперт.