Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова
Эксперт по маркетингу и PR рассказал предпринимателям, как продвинуть свой бренд в маленьком городе

PR-эксперт дал предпринимателям четыре совета по продвижению бренда

3:06
Экономика » Правила игры » Бизнес

Пиар и хайп ассоциируются с громкими провокациями, которые обсуждает вся страна. А могут ли компании и бизнесмены из провинциальных городов ярко заявить о себе? Эксперт провокационного пиара и эффективного маркетинга, креативный директор пиар-агентства MAGERGUT Денис Амосов рассказал Pravda.Ru, как привлечь всеобщее внимание к местному бренду.

PR-эксперт дал предпринимателям четыре совета по продвижению бренда
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Четыре секрета регионального пиара

Фокус — на проблемы региона

Такие факторы, как уровень жизни, национальные и культурные обычаи, влияют на восприятие информации. Важно попасть в "болевые точки” — то, что может вызвать поддержку или, напротив, негодование.

Так, если в городе никак не могут заделать старую яму на дороге, вы можете отметить её очередной день рождения. Надевайте праздничные колпачки, надувайте шарики и приглашайте жителей — про вас напишут не только местные паблики, но и крупные СМИ.

Не бойтесь рисковать

Часто хайп в регионах не воспринимают как инструмент продвижения. Маркетологи пользуются старыми инструментами, которые уже не работают, а юристы отговаривают бизнесменов от акций, так как считают, что это грозит судебными исками и потерей репутации.

"Поэтому мы всегда общаемся только с собственниками бизнеса, обсуждаем суть события и рассказываем, почему даже негативная реакция может быть полезной. Любые санкции — это способ дополнительно получить упоминания в прессе. Например, мы придумали для красноярской сети фастфудов акцию "Бургер с мухомором". Это было очень громко и смело, ведь мы не только придумали идею, но и ввели на рынок новый бургер, который теперь занимает второе место по продажам", — привёл пример Денис Амосов.

Не переборщите с трендами и неологизмами

В провинциальные города тренды приходят позднее, а некоторые и вовсе не добираются до глубинки. Так, прежде чем организовывать новомодный челлендж, убедитесь, что целевая аудитория понимает суть тренда и смысл инфоповода, который вы создаёте.

От малых СМИ — к крупным

Обратитесь к блогерам, в региональные газеты и на ТВ. Они готовы будут бесплатно рассказать о вас, особенно если вы создаёте действительно провокационные события. Да, аудитория местных СМИ немногочисленна. Но иногда через них ваше событие попадает во внимание федеральных изданий.

"Еще один наш кейс — бриллиант этого года. К нам обратился руководитель фирмы из Казани, которая занимается производством аппаратов для предрейсовых осмотров. Мы предложили разработать "Капсулу бессмертия". Заказчик серьёзно подошёл к этому вопросу и запатентовал технологию. Когда всё было готово, мы представили эту чудо-разработку широкой публике. Мы получили более 150 публикаций, два упоминания в международных изданиях, публикации во всех топовых СМИ, а общий охват получился более 35 млн человек. Вот так с помощью хайпа и креативного подхода можно сделать так, чтобы про вас узнало огромное количество людей за короткий промежуток времени", — отметил эксперт.

Как продвигаться локальному бизнесу в небольшом городе с малым бюджетом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Новости Все >
Посол США в Венгрии Прессман: Орбан — пророссийский лидер, вредящий НАТО
Филипп Киркоров отправился в тайное путешествие в США
Ученые обнаружили пользу червя-паразита для медицины
Что нужно знать перед тем, как красить волосы в яркий цвет
Сомнолог Мелехин рассказал, что из-за недосыпа толстеют: дело в замедлении обмена веществ
Нарышкин: Запад пытается взбодрить осевшие за рубежом антироссийские силы
Задержан хулиган, ранивший пассажира московского метро отвёрткой
В Москве нашли квартиру ценой 259 миллионов рублей
Жареная картошка по классике: с лучком, ароматная и румяная
В России вырастут цены на корм для кошек и собак
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рынку жилья в России предрекли крах
PR-эксперт дал предпринимателям четыре совета по продвижению бренда Ирина Гусакова США одобрят продажу Турции современных F-16 на сумму 20 млрд долларов Дмитрий Плотников Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами Любовь Степушова
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Последние материалы
Посол США в Венгрии Прессман: Орбан — пророссийский лидер, вредящий НАТО
PR-эксперт дал предпринимателям четыре совета по продвижению бренда
Филипп Киркоров отправился в тайное путешествие в США
Ученые обнаружили пользу червя-паразита для медицины
Что нужно знать перед тем, как красить волосы в яркий цвет
Сомнолог Мелехин рассказал, что из-за недосыпа толстеют: дело в замедлении обмена веществ
Нарышкин: Запад пытается взбодрить осевшие за рубежом антироссийские силы
Задержан хулиган, ранивший пассажира московского метро отвёрткой
В Москве нашли квартиру ценой 259 миллионов рублей
Жареная картошка по классике: с лучком, ароматная и румяная
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников