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Антон Куликов
На Западе ждут ссоры России и Саудовской Аравии из-за хуситов и нефти

Запад рассчитывает на ссору России и Саудовской Аравии из-за хуситов

3:18
Экономика

Проблемы, связанные с судоходством в Красном море из-за атак хуситов на контейнеровозы, могут вызвать проблемы в одном из ключевых союзов на нефтяном рынке — между Россией и Саудовской Аравией, надеется агентство Reuters.

Запад рассчитывает на ссору России и Саудовской Аравии из-за хуситов
Фото: by roger4336 is licensed under CC BY-SA 2.0.

С начала января количество танкеров в Красном море существенно сократилось, фрахтовые ставки выросли на треть с середины декабря. Согласно данным аналитиков отрасли, страховая премия также увеличилась примерно до одного процента от страховой стоимости грузов.

Многие компании вынуждены изменять свои маршруты, в том числе и российские. Исследование S&P Global Ratings показывает, что в первой половине 2023 года около 75 процентов трафика российской нефти через Суэцкий канал направлялось на юг.

Основная часть поставок предназначалась для индийских и китайских компаний. Обходной маршрут вокруг мыса Доброй Надежды в Африке увеличивает время в пути почти на две недели.

А это отразится на общей стоимости транспортировки российской нефти. Например, для типичного рейса из порта Приморск на Балтике в индийский порт Сикка стоимость выросла до 4,24 долларов.

Если страховая премия продолжит расти и достигнет 1,8 процента, что вероятно в случае дальнейшего обострения ситуации, стоимость перевозки через Красное море может сравняться со стоимостью маршрута вокруг Африки. Это может сделать российскую нефть более дорогой для Индии и Китая, а также привести к задержкам в поставках.

Такая ситуация может предоставить Саудовской Аравии новые возможности, поскольку её танкеры не обязательно должны проходить через Суэцкий канал. Увеличение продаж в Азии укрепило бы финансовую стабильность страны, которая активно участвует в сделке ОПЕК+, направленной на сокращение добычи нефти.

Признаки сдвига Reuters уже заметны — за последние шесть месяцев доля российского экспорта в Индию и Китай снизилась с 20 до 18 процентов, тогда как саудовский объем увеличился с 15 до 16 процентов. В январе Саудовская Аравия также снизила отпускные цены на нефть в Азии до уровней 2021 года.

Возможные разногласия между Россией и Саудовской Аравией могут подорвать единство в рамках ОПЕК+. Это уже произошло в 2020 году, когда Россия отклонила предложение о сокращении добычи нефти, начав ценовую войну с Саудовской Аравией, что привело к резкому падению цен на нефть до 20 долларов за баррель.

Возможное ухудшение отношений между Россией и Саудовской Аравией может стать одним из очевидных последствий напряжённости в Красном море в 2024 году, надеется Reuters.

Не сообщим ничего нового, если скажем, что разногласия между Россией и Саудовской Аравией — это прямо-таки мечта Вашингтона, Лондона, Берлина, Парижа.

При этом стоит заметить, что Reuters не более чем предполагает такое развитие событий. И надо заметить, что с 2020 года Россия и Саудовская Аравия уже неоднократно демонстрировали способность находить взаимоприемлемые решения сложных проблем. Так что и в данном случае не следует торопиться с какими-либо выводами.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы индия китай саудовская аравия
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