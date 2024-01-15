В Европе обнаружили, что попали в новую зависимость от России. Теперь думают, что делать

Европа попала в новую зависимость от России

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

За прошедший год Европа значительно уменьшила свою зависимость от российских энергоносителей. По крайней мере, об этом при каждом удобном и не очень случае повторяют политики и чиновники стран Евросоюза.

Фото: Openverse by eutrophication&hypoxia is licensed under CC BY 2.0

Однако европейские страны по-прежнему не могут обойтись без импорта из России. И в настоящее время они закупают более чем когда-либо российские удобрения, говорится в материале бельгийского издания EurActiv.

Отмечается, что Европа сегодня всё сильнее зависит от Москвы в области продовольствия. И на Западе такой ситуацией обеспокоены. Существует опасение, что удобрения, являющиеся ключевым компонентом для сельского хозяйства и продовольственной безопасности, могут стать новым инструментом влияния России.

Генеральный директор норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер утверждает — без каких-либо доказательств, вот ещё — что Россия якобы уже использовала удобрения и продукты питания в качестве оружия. И ныне этот потомок викингов уверяет, что не следует быть наивными относительно возможных последствий в будущем.

Согласно данным Евростата, импорт российского азота в страны Евросоюза в 2022–2023 годах увеличился на 34 процента по сравнению с предыдущим периодом, а объём поставок вырос на 53 процента. Приблизительно треть всех поставок удобрений в Европу приходится на Россию.

Производство удобрений является энергоемким процессом, сильно зависящим от ископаемого топлива, особенно газа. Стоимость энергоносителей в Европе значительно выросла за последнее время. А это привело к тому, что местные производители удобрений не могут конкурировать с предложением из России. В результате всей отрасли приходится полагаться на поставки из Российской Федерации.

Стоит напомнить, что тема дороговизны минеральных удобрений в Европе поднимается уже не впервые. В прошлом году, например, немецкая пресса дошла до того, что начала упрекать местных фермеров в отсутствии патриотизма. А всё потому, что они предпочитали дешёвую российскую продукцию, а не дорогую отечественную.

Хотя, как показывают нынешние протесты тех же фермеров в Германии, проблем у них без того хватает. А потому покупка дорогих минеральных удобрений ради поддержки химических концернов, закрывающих свои убыточные предприятия — это явно не та тема, которая их сейчас интересует.