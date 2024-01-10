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Александр Приходько

Кипр прирастает российскими землями

9:24
Экономика

Как офшорная корпорация Вадима Мошковича вошла в топ владельцев отечественных сельхозугодий.

Кипр прирастает российскими землями
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сельскохозяйственный концерн "Русагро", чья материнская компания прописана на Кипре, за последний год поднялся еще на две ступеньки в списке крупнейших землевладельцев в России. Согласно ежегодному рейтингу аудиторско-консалтинговой компании Befl, "Русагро" в настоящее время занимает уже четвертую позицию в списке крупнейших собственников сельхозугодий в стране. Во владении компании — 670 тысяч гектаров: в Белгородской, Тамбовской, Орловской, Курской, Воронежской областях и Приморском крае.

За прошедшие годы концерн, принадлежащий занимающему 55-е место в списке "Форбс" бизнесмену Владимиру Мошковичу, увеличил свои территориальные владения более на треть. Только с весны 2022 года "Русагро" обзавелся более 70 тысячами гектаров новых земель и, похоже, собирается еще заполучить новые крупные земельные наделы за счет поглощения холдингов в Саратовской о Белгородской областях.

Сам Мошкович, заявлявший ранее журналистам, что деньги его "давно не интересуют", с начала проведения СВО увеличил свой капитал почти в два раза — с $1.3 млрд. до $2.4 млрд!

Важно понимать, что все эти земли российских регионов находятся во владении компании, штаб-квартира которой и юрлицо — ROS AGRO PLC — до сих пор расположены в юрисдикции, подконтрольной враждебным к России западным странам, а именно на Кипре, по адресу: улица Афродитис 25, офис 300.

После приобретения в 2019 году за 8.5 миллиарда 22.5 процентной доли в крупном белгородском предприятии "Агро-Белогорье" структура Мошковича перевела эти активы на несколько лет под управление своей кипрской фирмы ROS AGRO PLC. После чего в 2022 году офшорная компания перепродала эту долю обратно "Русагро", но уже за 12 миллиардов. Как прекрасно известно специалистам, подобные схемы очень часто используются как нехитрый способ вывода средств в виде прибыли и дивидендов за пределы России.

А наследники где?

В апреле 2022 года, после начала СВО, власти Кипра по утверждению местных СМИ, пригрозили владельцу ROS AGRO PLC Мошковичу и другим российским олигархам аннулировать им "золотые паспорта". Однако было ли принято такое решение в действительности или нет, точно неизвестно.

В свою очередь, дети олигарха-агрария, как он сам признался в свое время британскому журналу Tatler в сентябре 2017 года, двадцатилетний на тот момент Евгений и восемнадцатилетняя Анастасия обучались в одном из самых престижных университетов США — Стэнфорде, штате Калифорния.

Заслуживает внимания, что дочь миллиардера Анастасия проживает в Лондоне, а старший сын Евгений, работающий в настоящее время в калифорнийской инвестиционной компании 8VC, судя по всему, поменял свое имя на американское… Джек.

"Jack Moshkovich является членом инвестиционной команды, где он специализируется на инвестировании в корпоративное программное обеспечение, — говорится на сайте компании 8VC. — До прихода в 8VC Джек работал в московском офисе McKinsey & Company (эту компанию нанимал Вадим Мошкович для разработки концепции школы "Летово" — прим. ред.), где занимался стратегическими проектами как для потребительских, так и корпоративных заказчиков. Джек окончил Стэнфордский университет, получив степень бакалавра наук и инженерии в области менеджмента. Родом из Москвы, Россия, Джек провел много времени, живя в других странах, в том числе пять лет в Англии, прежде чем поступить в Стэнфорд".

 

То, что дети одного из крупнейших российских латифундистов закончили престижные западные университеты, конечно, можно приветствовать. Только вот, к сожалению, полученные ими знания с помощью денег, заработанных отцом в России, сейчас применяются не на Родине, а на территории государств, являющимися основными геополитическими противниками нашей страны. Евгений после окончания Стэнфорда поехал не в Тамбов, где находятся головной российский офис "Русагро", а предпочел Сан-Франциско, поменял не только страну, но даже, по всей видимости, сменил и имя, которое связывало его с Россией. Другими словами, как самого Вадима Мошковича, так и его детей с Россией мало что связывает.

Охота на землю

"Агро-Белогорье" — один из крупнейших производителей свинины в России, помимо этого, и крупнейший налогоплательщик Белгородской области, располагающий самым крупным в регионе земельным фондом. Как сообщали СМИ, да и сами руководители "Русагро" не раз заявляли об этих своих намерениях, компания готовится поглотить белгородский холдинг. В декабре "Русагро" через суд добилось ареста 77,5% акций основных владельцев предприятия, что, конечно, отнюдь не способствует работе крупнейшего налогоплательщика в регионе.

Получив контроль над компанией, "Русагро" сможет распоряжаться ее имуществом, в число которого входит самый большой в Белгородской области земельный фонд — 105 тысяч гектаров. Кроме того, не так давно кипрская компания ROS AGRO PLC обзавелась еще и контрольным пакетом акций офшора Quartlink Holding Limited, через который компания теперь контролирует деятельность крупного производителя масла и соусов — холдинга "Солнечные продукты", в распоряжении которого три масложировых комбината: в Москве, Саратове и Новосибирске, а также три маслоэкстракционных завода общей мощностью 4700 тонн маслосемян в сутки. Но главное — огромный земельный фонд, в основном, в Саратовской области. В общей сложности: 107 тысяч гектар (данные из аналитического отчета Befl).

Фирма-дыра

Внимание к ситуации с "Русагро" привлекает еще один примечательный факт, а именно то, что в 2010 году владелец корпорации в дополнение к существующему юрлицу ООО "Группа компаний "Русагро" зарегистрировал, по сути, дублирующую фирму ОАО "Группа Русагро" (впоследствии преобразованная в АО, а затем — в ПАО). Компания-двойник получила с 2019 год почти 20 миллиардов рублей от текущих операций, а в 2022 году еще и 346,2 млрд. и 631,1 млрд. от финансовых и инвестиционных операций соответственно. При этом, не считая 2022 года, когда компания разом выплатила 184 млн рублей налога на прибыль, все последние пять лет группа ограничивалась выплатой в казну нескольких десятков или сотен тысяч рублей в год.

 

Но самое удивительное, что в корпорации с миллиардными доходами (12 млрд. рублей в 2020 году — данные СПАРК-Интерфакс), последние пять лет трудоустроен всего… 1 (один) человек. Не удивительно, что риск ликвидации и банкротства компании отмечен, как высокий. Имеются "признаки неудовлетворительного финансового состояния фирмы, которые могут привести к тому, что она утратит платежеспособность", говорится в отчете СПАРК-Интерфакс.

 

Заметим также, что вышеназванная проблемная корпорация ПАО "Группа "Русагро", дублирующая функции одноименной ООО, полностью принадлежит тому же кипрскому офшору ROS AGRO PLC, который в свою очередь управляется другой кипрской фирмой Granada Capital CY Limited, подконтрольной Вадиму Мошковичу.

 

Эта схема с созданием дублирующего юридического лица, "завязанного" на кипрскую фирму, может дополнительно свидетельствовать о возможностях вывода активов за рубеж из сельскохозяйственных предприятий России, поглощенных холдингом Вадима Мошковича.

Вместо эпилога

На первый взгляд, подобную ситуацию трудно представить, но теоретически в любой момент миллиардные кредиты холдинга "Русагро", предоставленные "Сбербанком" и другими банками страны, по отмашке из Кипра могут перестать обслуживаться. И тогда стратегические для страны предприятия имеют шанс просто рухнуть под накопившимися долгами. Что этому мешает? Вадим Мошкович ни в помощи российским военным, ни патриотических высказываниях замечен никогда не был, более того, недавно заявил в суде ЕС, что "не согласен с политикой правительства в аграрном секторе". Мало ли было случаев в новейшей истории, когда крупнейшие российские предприниматели и чиновники "внезапно" оказывались на любовно выстроенных ими на Западе запасных аэродромах, выбирая для себя "свободный мир"?

В период непримиримого противостояния с Западом до истощения ресурсов одной из сторон, ведения боевых действий на приграничных территориях России к которым относится Белгородская область, продовольственная безопасность является ключевым приоритетом федеральной власти. Однако контролирующие органы, увы, не реагируют на создавшиеся вызовы и позволяют "с тыла" атаковать отечественный агропромышленный комплекс.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы вадим мошкович
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