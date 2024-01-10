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Ирина Гусакова

Эксперт рассказал о популярности профессии хайп-менеджера

3:46
Экономика » Правила игры

В последнее время бренды, предприниматели и звезды шоу-бизнеса все чаще прибегают к помощи "профессиональных провокаторов”, которые знают, как создать инфоповод, который сделает бренд популярным.

Эксперт рассказал о популярности профессии хайп-менеджера
Фото: https://miro.medium.com/

Эксперт провокационного пиара и эффективного маркетинга, креативный директор пиар-агентства MAGERGUT Денис Амосов рассказал читателям Pravda.Ru, кто такие хайп-менеджеры, чем они отличаются от маркетологов и почему именно к ним сейчас обращаются те, кто хочет обрести популярность.

Чем занимается хайп-менеджер

Слово "хайп" в переводе с английского означает "шумиха". Хайп-менеджер — это специалист, который занимается созданием информационного шума. Профессия стала популярной благодаря развитию интернета. Сейчас события обсуждают не только в газетах и на лавочке, но и в онлайн-СМИ, телеграм-каналах и у блогеров.

"В 2022 году в Красноярске мы провели акцию: мужчина залез на КамАЗ с баннером "KFC уходи” и призывал людей не посещать сеть кафе. Новость разошлась по всем федеральным каналам, набрала 4,5 миллиона просмотров и привлекла всеобщее внимание. Это была акция франшизы местного бренда ресторанов, которую придумали мы. То есть цель эксперта — вызвать ажиотаж вокруг продукта и повысить его узнаваемость в обществе", — поясняет эксперт.

Хайп-менеджер или маркетолог

Работа специалистов на первый взгляд похожа: оба занимаются продвижением бренда, изучают целевую аудиторию и разрабатывают креативные идеи.

Если же посмотреть глубже, становится очевидно, что задачи у этих профессий разные. Маркетолог разрабатывает стратегии продвижения, запускает маркетинговые кампании. Работа маркетолога более прямолинейна.

Хайп-менеджер фокусируется на создании шумихи, провокации. Его задача — продумать инфоповод так, чтобы он не был очевидно рекламным ходом, но чтобы мог вовлечь аудиторию, вызывал удивление, шок, разногласия, споры, одобрение или осуждение.

В условиях современного информационного общества становится все сложнее бороться за внимание потенциальных клиентов. Постоянное увеличение объема информации приводит к явлению, известному как "баннерная слепота" — люди становятся менее восприимчивыми к традиционным формам рекламы и всё больше игнорируют её.

Хайп-менеджеры создают ажиотаж вокруг продукта или услуги. Они помогают своим клиентам пробиться сквозь информационный шум и привлечь внимание к своему продукту или услуге.

Поэтому бренды стали обращаться именно к хайпу как к методу продвижения. Часто он оказывается быстрее, эффективнее и почти всегда дешевле рекламы. Эксперты в этой отрасли знают, как создать инфоповод, который будут обсуждать и который не потеряется за другими событиями и надолго запомнится народу.

Что должен уметь хайп-менеджер

Ключевые навыки — это умение работать с командой, собирать и анализировать данные, постоянно генерировать креативные идеи, понимать общественные процессы: как работает скандал, провокация. Важно чувствовать психологию аудитории: что привлечет, а что может оттолкнуть от бренда.

Для того чтобы управлять хайпом вокруг футбольной команды, не обязательно знать всё о правилах игры. Достаточно понимать, как функционирует платформа, на которой люди могут обсуждать матчи.

Хайп-менеджер должен постоянно быть в курсе всех трендов. Попасть в социальный контекст, вызвать эмоции, спровоцировать скандал, который заденет "за больное” и поднимет активность общества — так выглядит успешный кейс профессионала.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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