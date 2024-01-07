Запад при краже активов РФ останется с попрошайками на бесполезном мешке денег

3:54 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

Запад и пресса никак не могут отпустить такую щекотливую тему, как возможные последствия конфискации российских активов Западом.

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Пока все сходятся к одному — это решение будет иметь серьёзные последствия, как для России, так и для Запада.

И хочется, и колется

Без сомнения, конфискация российских активов будет нарушением международного права. Это может привести к снижению доверия к западным правительствам и росту нестабильности в мире. Конфискация российских активов будет (по крайней мере, так декларируется) использована для финансирования конфликта на Украине. Это будет способствовать эскалации конфликта и может привести к новым военным действиям.

Конфискация российских активов приведёт к ответным мерам (Кремль не имеет права это стерпеть просто так) со стороны России. Россия может конфисковать активы Запада и его компаний на своей территории, что может нанести ущерб экономике Запада.

Голос с Киева

Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил передать Украине замороженные российские 300 млрд долларов. Сам он наивно полагает, что эти деньги действительно перепадут киевскому режиму. Однако к бабке не ходи, эти денежки будут "распилены" жадным Западом.

Но в этот тезис лидера Незалежной сразу вцепились как сторонники, так и противники.

Желающие обокрасть Россию мотивируют свои желания следующим:

Конфискация российских активов является оправданной мерой, поскольку Россия "нарушила международное право, начав войну на Украине". Таким образом, конфискация является "справедливой компенсацией" с моральной точки зрения.

Конфискация российских активов не приведёт к эскалации конфликта, поскольку Россия уже находится под жёсткими санкциями.

Конфискация российских активов не приведёт к ответным мерам со стороны России, поскольку она не хочет дальнейшего обострения отношений с Западом.

Однако есть и такие западные аналитики, которые убеждены, что попытки украсть российские активы могут обернуться тяжёлыми последствиями для западных правительств.

Во-первых, это может привести к эскалации конфликта между Россией и Западом. Россия уже заявила, что будет рассматривать конфискацию российских активов как акт агрессии и будет принимать ответные меры. Эти меры могут включать в себя ограничения на торговлю, ограничения на движение капитала и даже военные действия.

Во-вторых, это может привести к снижению доверия к западным правительствам. Конфискация активов без законных оснований будет рассматриваться как нарушение международного права и принципа верховенства закона. Это может привести к тому, что другие страны (особенно арабы, КНР и Индия) будут менее охотно сотрудничать с западными правительствами, что может затруднить решение общих проблем, таких как изменение климата и терроризм.

В-третьих, это может привести к росту нестабильности в мире. Конфискация активов может привести к росту недовольства в России и других странах, которые считают, что их права нарушены.

Кстати, многие эксперты уверены, что Россия введёт новые экономические санкции против западных стран, которые конфисковали её активы. Эти санкции могут привести к росту цен на энергоносители и другие товары, что может негативно сказаться на экономике западных стран.

В целом попытки украсть российские активы могут иметь серьёзные последствия для западных правительств. Эти последствия могут быть как экономическими, так и политическими. В результате Запад останется на мешке украденных у РФ денег в окружении попрошаек-марионеток.