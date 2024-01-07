Запад и пресса никак не могут отпустить такую щекотливую тему, как возможные последствия конфискации российских активов Западом.
Пока все сходятся к одному — это решение будет иметь серьёзные последствия, как для России, так и для Запада.
Без сомнения, конфискация российских активов будет нарушением международного права. Это может привести к снижению доверия к западным правительствам и росту нестабильности в мире. Конфискация российских активов будет (по крайней мере, так декларируется) использована для финансирования конфликта на Украине. Это будет способствовать эскалации конфликта и может привести к новым военным действиям.
Конфискация российских активов приведёт к ответным мерам (Кремль не имеет права это стерпеть просто так) со стороны России. Россия может конфисковать активы Запада и его компаний на своей территории, что может нанести ущерб экономике Запада.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил передать Украине замороженные российские 300 млрд долларов. Сам он наивно полагает, что эти деньги действительно перепадут киевскому режиму. Однако к бабке не ходи, эти денежки будут "распилены" жадным Западом.
Но в этот тезис лидера Незалежной сразу вцепились как сторонники, так и противники.
Желающие обокрасть Россию мотивируют свои желания следующим:
Однако есть и такие западные аналитики, которые убеждены, что попытки украсть российские активы могут обернуться тяжёлыми последствиями для западных правительств.
Кстати, многие эксперты уверены, что Россия введёт новые экономические санкции против западных стран, которые конфисковали её активы. Эти санкции могут привести к росту цен на энергоносители и другие товары, что может негативно сказаться на экономике западных стран.
В целом попытки украсть российские активы могут иметь серьёзные последствия для западных правительств. Эти последствия могут быть как экономическими, так и политическими. В результате Запад останется на мешке украденных у РФ денег в окружении попрошаек-марионеток.
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