Экономики крупных стран сильно зависят от поставок энергоресурсов. Чем они, энергоресурсы, доступнее по цене, тем увереннее себя чувствует промышленность стран, которые зависят от таких поставок.
Доступ к недорогой энергии прямо влияет на качество жизни и экономическое развитие страны. Прописные, казалось бы, истины, чего про них лишний раз напоминать. Но приходится, поскольку есть примеры последствий, когда государство отказывается от доступной по цене энергии в угоду политическим целям. И, пожалуй, самым ярким примером является Германия, отмечает издание The Daily Reckoning.
В материале отмечается, что эта страна, примкнув к санкциям США в отношении России, теперь вынуждена платить дорогую цену за этот шаг.
Ограничения в отношении России не сработают по нескольким причинам, говорится в материале The Daily Reckoning.
Во-первых, страна, на которую нацелены санкции, должна иметь небольшую или среднюю экономику с низкой степенью устойчивости к геополитическим потрясениям.
Во-вторых, необходимо, чтобы у такой страны был ограниченный доступ к альтернативным платёжным каналам и ограниченное количество союзников.
В-третьих, страна-мишень должна обладать ограниченными резервами твердой валюты или золота.
Все эти условия не соблюдаются в случае России. Однако немецкие политики проигнорировали эти факторы.
В результате сама же Германия оказалась в сложной ситуации. Экономика ФРГ находится на спаде, перспективы её роста крайне неопределенны. Высокие процентные ставки и ослабление рынка труда оказывают давление на инвестиции и потребление домохозяйств.
Все эти негативные явления связаны с потерей доступа к дешёвой российской энергии.
В материале отмечается, что поддержка санкций станет для Германии одним из самых глупых правительственных решений начала XXI века. Благодаря доступной по цене энергии Германия ранее являлась двигателем Европы, а без неё страна становится неэффективной и неустойчивой.
Напомним, в своём новогоднем обращении канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это Россия якобы перекрыла "газовый кран" для его страны. При этом европейские политики — и немецкие в том числе — ранее неоднократно заявляли об избавлении от энергетической зависимости от нашей страны.
Между тем, в европейской прессе накануне появились публикации о том, что Олаф Шольц может покинуть пост канцлера уже в этом году, то есть до истечения срока полномочий в конце 2025 года.
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