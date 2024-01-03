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Олег Артюков

Германия поплатилась за глупость, поддержав США в противостоянии с Россией

2:51
Экономика

Экономики крупных стран сильно зависят от поставок энергоресурсов. Чем они, энергоресурсы, доступнее по цене, тем увереннее себя чувствует промышленность стран, которые зависят от таких поставок.

Германия поплатилась за глупость, поддержав США в противостоянии с Россией
Фото: Openverse by boellstiftung is licensed under CC BY-SA 2.0

Доступ к недорогой энергии прямо влияет на качество жизни и экономическое развитие страны. Прописные, казалось бы, истины, чего про них лишний раз напоминать. Но приходится, поскольку есть примеры последствий, когда государство отказывается от доступной по цене энергии в угоду политическим целям. И, пожалуй, самым ярким примером является Германия, отмечает издание The Daily Reckoning.

В материале отмечается, что эта страна, примкнув к санкциям США в отношении России, теперь вынуждена платить дорогую цену за этот шаг.

Ограничения в отношении России не сработают по нескольким причинам, говорится в материале The Daily Reckoning.

Во-первых, страна, на которую нацелены санкции, должна иметь небольшую или среднюю экономику с низкой степенью устойчивости к геополитическим потрясениям.

Во-вторых, необходимо, чтобы у такой страны был ограниченный доступ к альтернативным платёжным каналам и ограниченное количество союзников.

В-третьих, страна-мишень должна обладать ограниченными резервами твердой валюты или золота.

Все эти условия не соблюдаются в случае России. Однако немецкие политики проигнорировали эти факторы.

В результате сама же Германия оказалась в сложной ситуации. Экономика ФРГ находится на спаде, перспективы её роста крайне неопределенны. Высокие процентные ставки и ослабление рынка труда оказывают давление на инвестиции и потребление домохозяйств.

Все эти негативные явления связаны с потерей доступа к дешёвой российской энергии.

В материале отмечается, что поддержка санкций станет для Германии одним из самых глупых правительственных решений начала XXI века. Благодаря доступной по цене энергии Германия ранее являлась двигателем Европы, а без неё страна становится неэффективной и неустойчивой.

Напомним, в своём новогоднем обращении канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это Россия якобы перекрыла "газовый кран" для его страны. При этом европейские политики — и немецкие в том числе — ранее неоднократно заявляли об избавлении от энергетической зависимости от нашей страны.

Между тем, в европейской прессе накануне появились публикации о том, что Олаф Шольц может покинуть пост канцлера уже в этом году, то есть до истечения срока полномочий в конце 2025 года.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа германия олаф шольц
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