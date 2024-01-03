Обувь для всех: Лидером обувного рынка стран СНГ признан предприниматель из Беларус

7:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Победитель международного конкурса "Предприниматель года — 2023" Святослав Бойко внедряет современные онлайн-технологии, которые позволяют в разы увеличить оборот торговли.

Фото: Фото из личного архива Святослава Бойко

Названы имена "Предпринимателей года — 2023". Это престижный международный конкурс, который проходит при поддержке Правительства России. Уже четвертый год в нем участвуют тысячи лучших представителей малого и среднего бизнеса России и стран СНГ. На специальной церемонии в Москве наградили победителей в 40 номинациях. Это люди, которые успешно реализуют новые проекты и идеи в сфере производства и услуг, создают рабочие места и уже являются лидерами в своих направлениях. В номинации "Предприниматель-лидер обувного рынка по СНГ" лучшим жюри признало Святослава Бойко, основателя одной из крупнейших в Беларуси платформы по оптовой продаже обуви Shoesopt. Он создал масштабную торговую онлайн-площадку до того, как это стало мировым трендом, сумел сделать ее одной из самых популярных в Республике, и теперь развивает бизнес в Европе.

Лучший по 350 критериям

Участие Святослава Бойко в престижном конкурсе "Предприниматель года — 2023" принесло ему заслуженную победу. Жюри по достоинству оценило его организаторские способности, личный авторитет, содействие развитию малого бизнеса в Республике, внедрение современных онлайн-технологий торговли и успешность его дела. Его бизнес начинался с небольшого магазина в родном Бобруйске, а вырос до торговой сети, включающей четыре розничных магазина, электронную площадку и несколько сайтов, где предприниматель взаимодействует с поставщиками и оптовыми покупателями. Благодаря ему все жители Беларуси имеют возможность приобретать недорогую качественную обувь.

Оказаться в числе лидеров конкурса было непросто. Более 2500 участников из разных стран СНГ в 40 номинациях оценивались по 350 критериям. В составе жюри — лидеры бизнеса, члены Комитета поддержки программ президента Российской Федерации, представители Государственной думы РФ, члены Совета Федерации, известные академики, инвесторы и эксперты. Среди них общественный деятель, главный редактор бизнес-издания "EXPERT_RF", учредитель бизнес-мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса РФ Кристина Пурпур; эксперт по анализу выхода на рынок и разработке коммерческой стратегии, имеющий более чем 20-летний успешный опыт коммерческой международной деятельности Павел Мартынов; кандидат юридических наук, директор онлайн-школы для юристов "Академия современной юриспруденции" Елена Гринь и другие.

Получить самые высокие баллы от таких экспертов и стать победителем — задача не из легких. Только настоящие лидеры и профессионалы высокого класса, такие как Святослав Бойко, были удостоены признания жюри.

Масштаб деятельности — вся Беларусь

Обувному бизнесу Святослава Бойко уже 20 лет. Масштаб его деятельности — вся Беларусь. Ближайшая перспектива — выход на российский и западные рынки, в том числе США. С помощью своей торговой платформы Shoesopt Святослав предоставляет более сотни постоянных клиентов возможность обеспечивать свои торговые точки качественной и недорогой обувью, произведенной в России, Китае и Беларуси. Здесь обрабатывается свыше тысячи заказов в год.

Авторитет Святослава Бойко среди коллег настолько бесспорен, что именно к нему предприниматели обращаются за советом, когда нужно определиться с ассортиментом или открыть новый магазин. При этом консультации конкурентам он дает бесплатно. Святослав уверен: не обязательно набивать шишки, если есть более легкий и прямой путь, который он в состоянии указать начинающим бизнесменам. Так, несколько лет назад он помог коллегам выпустить линейку детской обуви.

"В итоге это всем идет на пользу, — объясняет бизнесмен, — предпринимательство развивается, люди получают нужные товары, а бюджет — налоги".

Собственные бренды

Статус "Предприниматель-лидер обувного рынка по СНГ" Святослав Бойко воспринимает как подтверждение верного выбора своей стратегии развития бизнеса, который ежегодно расширяется, появляются новые направления. Помимо торговли обувью эконом-сегмента в Беларуси, бизнесмен вместе со старшей дочерью Александрой ищет путь к сердцу покупателей в Германии, где они создали сайт по онлайн-продаже свадебной обуви и аксессуаров под собственным брендом Dalary, а также начали предлагать товары для коммуниона. Так в германской католической церкви называют первое причастие девочек. Сайт уже стал популярным, обрабатывая до 30 заказов в день.

"Мы хотим сделать из этого сайта площадку для выбора качественных и красивых вещей, — говорит предприниматель. — Сейчас расширяем ассортимент платьев, на которые в Германии спрос больше, чем на обувь".

В дальнейшем Святослав Бойко планирует зарегистрировать еще один бренд, под которым его семейный бизнес будет выпускать модные вещи и аксессуары для женщин и мужчин. Например, кожаные сумочки, ремни, кошельки. Производство он планирует размещать в Европе.

Век искусственного интеллекта

Большой опыт в электронной торговле научил Святослава хорошо разбираться в интернет-технологиях. Сейчас он со своим компаньоном Александром занимается разработкой и продвижением сайтов для знакомых и партнеров в Германии и США, чтобы их бизнес стал более успешным. А успех, в свою очередь, зависит от грамотного и четко работающего сайта.

Новым проектом белорусского предпринимателя также стал сервис стриминга, которым он занимается с зятем Артемом, открыв представительство компании Streamdps в Германии. Сервис представляет собой обширный конструктор рамок и виджетов для стримеров с легкой интеграцией и кастомизацией. Это помощник любому специалисту и начинающему стримеру на таких площадках как Twitch, YouTube, Trovo и других.

"После того как сайт стал развиваться и количество подписчиков начало расти, встал вопрос о выходе на международный рынок. Основной целевой группой являются подписчики из США. Команда Streamdps намерена развивать дальше американское направление, и в этом я хочу им помочь", — рассказывает Святослав.

Предприниматель считает проект перспективным: его команда создает дизайн с помощью нейросетей и работает над новыми технологиями для подписчиков сервиса. Именно в этом направлении, а также в вопросах SEO Святослав поддерживает проект Streamdps и хочет вывести его на совершенно новый уровень.

Победа в конкурсе "Предприниматель года — 2023" позволит Святославу Бойко шире распространять свои лучшие практики не только в онлайн-торговле, но и в других современных интернет-технологиях, которые помогают ему развивать свой бизнес на международном рынке.