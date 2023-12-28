Набивают сундуки миллиардами: как Россия обыграла Запад в битве за энергоресурсы

2:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В конце 2023 года стало ясно, что Россия успешно преодолела ограничения на поставки нефти, наложенные Западом. В настоящее время Российская Федерация заметно увеличила доходы от продаж энергоносителей по сравнению с предыдущими годами, говорится в материале, размещенном на сайте немецкого телеканала N-TV.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

Год назад страны Группы семи, Европейский союз и Австралия согласовали ограничение цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Однако сейчас стало очевидно, что эта стратегия, направленная на "перекрытие денежного потока Кремля", провалилась. Доходы России от нефти не сократились, констатируется в материале.

Почти половина экспорта российской нефти в текущем году осуществлялась через так называемый теневой флот танкеров. Торговые гиганты, вроде Glencore, Vitol и Trafigura, которые ранее перевозили большую часть российской нефти, были заменены менее известными перевозчиками с неясными владельцами.

Примечательно, что РФ не только успешно обходит санкции Запада с использованием своего "флота-призрака", но также дипломаты Запада, высказываясь за закрытыми дверями, признают, что Россия продает свою нефть по ценам значительно выше установленного потолка в 60 долларов.

Более того, Россия находит партнёров, которая охотно с ней сотрудничает. В частности, Индия является крупнейшим бенефициаром сделок с российской нефтью. Предприятия этой страны покупают российскую нефть и перерабатывают её в бензин, дизель и мазут, которые затем успешно продаются на рынках западных стран.

В общем, это позволяет Москве и Нью-Дели зарабатывать миллиарды.

В материале отмечается, что Запад едва ли добьётся успеха в попытках этому помешать. Можно попытаться вообще запретить продажу российской нефти. Но это станет шоком для мирового рынка и ударит по самому Западу.

В Вашингтоне и в европейских столицах постоянно подчёркивали, что стремятся ограничить доходы России, но не запрещать полностью продажи нефти. Иначе цены на энергоресурсы вырастут значительно, в западных странах явно к этому не готовы.

Потому и приходится констатировать, что затея с потолком цен оказалась весьма спорной и явно не примером эффективной политики.