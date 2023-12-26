Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бекетов

Руспродсоюз: Россия производит продовольствия больше нормы

4:41
Экономика » Аграрный сектор

Резкий рост цен на куриные яйца вызвал беспокойство у многих россиян. С чем связан внезапный скачок стоимости, когда стабилизируются цены, как в целом обстоят дела с продовольственной безопасностью в России и правда ли, что Россия производит продовольствия больше нормы, Pravda.Ru рассказал заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Руспродсоюз: Россия производит продовольствия больше нормы
Фото: Нейросеть Шедеврум

— Дмитрий Игоревич, какие главные причины роста цен на куриные яйца?

— Основная причина — это птичий грипп, так же как и в 2014 году. Торговые сети долго сдерживали рост цен за счёт поставщиков. У торговых сетей есть контракт с поставщиками. Если поставщик не привозит нужный объём, то накладываются штрафы. И поставщики возили себе в убыток. Потом в течение определённого периода цены выросли:

  • на куриные яйца,
  • куриное мясо.

Мы помним, что в сентябре-октябре, то есть намного раньше, чем про яйца, говорили, что выросли цены на курицу. Некоторые производители даже перестали производить яйца после птичьего гриппа и переключились на куриное мясо, потому что с ним можно было получать необходимую прибыль.

— Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что цены вернутся к норме через две-три недели, когда будет увеличен импорт яиц. Из Азербайджана пошли первые партии. Почему нельзя увеличить импорт сразу, то есть уже сегодня?

— Увеличить импорт можно только с 1 января. Поскольку только с 1 января обнуляется пошлина. Если бы она обнулилась с 1 сентября, то можно было бы с 1 сентября завозить куриные яйца из Турции, Армении, других дружественных нам стран.

Планируют привезти из-за рубежа 1,2 млрд яиц. Притом что в России среднее потребление — 3,5 млрд яиц в месяц.

На какой уровень и когда будет откат цен? Курица после птичьего гриппа не может восстановиться за неделю или месяц. Ей нужно вырасти. Сейчас это практически произошло. Импорт наложится на восстановление производства. В ноябре было произведено 3,1 млрд яиц — дефицит относительно небольшой.

Другое дело, что куриное яйцо — это самый дешёвый и доступный белок для большинства населения. На куриные яйца (парадокс) в августе-сентябре роста цен не было. А курятина подорожала. Я думаю, что многие россияне с мяса курицы переключились на яйца. И их потребление значительно увеличилось на этом фоне. Это тоже серьёзная причина создания дефицита. А дефицит всегда ведёт к росту цен.

Ошибка в том, что торговые сети не принимали повышения цен. У предприятия, которое производит куриные яйца, есть сотрудники. Представьте, что половина поголовья погибла. Соответственно, на другую половину на сколько-то (не вдвое ни в коем случае) должны цены подняться, чтобы люди получали зарплату, сохраняли свои рабочие места и т. д. Это кривая спроса и предложения, которая давно в нашей стране эффективно работает. В данном случае она была нарушена, поскольку торговые сети, пользуясь кабальной ситуацией с производителями, не повышали цены вовремя. И потом произошёл взрывной рост.

— А как обстоит дело с продовольственной безопасностью в России в целом?

— В нашей стране есть доктрина продовольственной безопасности. Я в очередной раз восхищён тем, как наши сельхозпроизводители приняли все вызовы.

  • В доктрине указано, что достаточным будет производство зерна на уровне 95%. То есть 95% должно производиться внутри России. 5% — импорт. У нас производится зерна 177%. То есть мы не закупаем зерно, а продаём.
  • Для сахара цель доктрины — 90%, факт — 103%.
  • Растительное масло: доктрина — 90%, факт — 211%. Мы вдвое больше производим масла, чем потребляем. И столько же, сколько потребляем, мы продаём на экспорт.
  • Мясо: доктрина — 85%, факт — 101%.
  • Рыба: доктрина — 85%, факт — 153%.

Мы перевыполняем норму по производству продовольствия, а по некоторым видам продуктов — даже вдвое.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Новости Все >
Простая конструкция из бутылок защитит корни огурцов от гнили и вредителей
Hypertension: гипертония беременных приводит к стойким нарушениям работы сердца
5 вариентов преображения квартиры без ремонта
Врач Цышкова нашла симптомы, отличающие грипп от всех остальных ОРВИ
Эксперты рассказали, как запустить мотор без аккумулятора
Собчак назвала "голую вечеринку" Ивлеевой безвкусицей и пошлостью
Увольнение Анатолия Черняева из Института философии РАН
Вкуснейший гранатовый соус для новогоднего стола
Sohu: США совершили фатальную ошибку, позарившись на российские активы
Японская компания Mitsui & Co. отзывает сотрудников из проекта "Арктик СПГ — 2" из-за санкций США
Популярное
Виновата Ивлеева: фанаты Лолиты Милявской сдают билеты на её концерты

Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
"Сельдь под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Новый год в России для большинства будет скромным Сергей Лебедев F-16 на Украине: армия России готова решить проблему Дмитрий Плотников Смертников ВСУ отвлекли ударом по БДК "Новочеркасск" Любовь Степушова
Милявская о наказании за "голую вечеринку" Ивлеевой: живой человек делает работу над ошибками
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Последние материалы
Японская компания Mitsui & Co. отзывает сотрудников из проекта "Арктик СПГ — 2" из-за санкций США
ФАС выяснила, кто в России наживается наживается на спекуляции цен на яйца
Диетолог Соломатина рассказала, как рассчитать ежедневную норму сахара
Волшебство на участке: идеи и правила украшения ёлки к Новому году
Депутат Рады Железняк: у Украины нет денег на масштабную мобилизацию
Биологи раскрыли секрет вечной зелени хвойных
Обнаружены тела молодой пары в Волгограде: передозировка наркотиками
Простой и нежный торт с фруктами и сметаной: без выпечки, всего за пять минут
В кадетском корпусе Башкирии возбуждено уголовное дело после драки между учащимися
Анастасия Ивлеева удалила антивоенные посты в Instagram*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников