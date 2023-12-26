Руспродсоюз: Россия производит продовольствия больше нормы

4:41 Your browser does not support the audio element. Экономика Аграрный сектор

Резкий рост цен на куриные яйца вызвал беспокойство у многих россиян. С чем связан внезапный скачок стоимости, когда стабилизируются цены, как в целом обстоят дела с продовольственной безопасностью в России и правда ли, что Россия производит продовольствия больше нормы, Pravda.Ru рассказал заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

— Дмитрий Игоревич, какие главные причины роста цен на куриные яйца?

— Основная причина — это птичий грипп, так же как и в 2014 году. Торговые сети долго сдерживали рост цен за счёт поставщиков. У торговых сетей есть контракт с поставщиками. Если поставщик не привозит нужный объём, то накладываются штрафы. И поставщики возили себе в убыток. Потом в течение определённого периода цены выросли:

на куриные яйца,

куриное мясо.

Мы помним, что в сентябре-октябре, то есть намного раньше, чем про яйца, говорили, что выросли цены на курицу. Некоторые производители даже перестали производить яйца после птичьего гриппа и переключились на куриное мясо, потому что с ним можно было получать необходимую прибыль.

— Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что цены вернутся к норме через две-три недели, когда будет увеличен импорт яиц. Из Азербайджана пошли первые партии. Почему нельзя увеличить импорт сразу, то есть уже сегодня?

— Увеличить импорт можно только с 1 января. Поскольку только с 1 января обнуляется пошлина. Если бы она обнулилась с 1 сентября, то можно было бы с 1 сентября завозить куриные яйца из Турции, Армении, других дружественных нам стран.

Планируют привезти из-за рубежа 1,2 млрд яиц. Притом что в России среднее потребление — 3,5 млрд яиц в месяц.

На какой уровень и когда будет откат цен? Курица после птичьего гриппа не может восстановиться за неделю или месяц. Ей нужно вырасти. Сейчас это практически произошло. Импорт наложится на восстановление производства. В ноябре было произведено 3,1 млрд яиц — дефицит относительно небольшой.

Другое дело, что куриное яйцо — это самый дешёвый и доступный белок для большинства населения. На куриные яйца (парадокс) в августе-сентябре роста цен не было. А курятина подорожала. Я думаю, что многие россияне с мяса курицы переключились на яйца. И их потребление значительно увеличилось на этом фоне. Это тоже серьёзная причина создания дефицита. А дефицит всегда ведёт к росту цен.

Ошибка в том, что торговые сети не принимали повышения цен. У предприятия, которое производит куриные яйца, есть сотрудники. Представьте, что половина поголовья погибла. Соответственно, на другую половину на сколько-то (не вдвое ни в коем случае) должны цены подняться, чтобы люди получали зарплату, сохраняли свои рабочие места и т. д. Это кривая спроса и предложения, которая давно в нашей стране эффективно работает. В данном случае она была нарушена, поскольку торговые сети, пользуясь кабальной ситуацией с производителями, не повышали цены вовремя. И потом произошёл взрывной рост.

— А как обстоит дело с продовольственной безопасностью в России в целом?

— В нашей стране есть доктрина продовольственной безопасности. Я в очередной раз восхищён тем, как наши сельхозпроизводители приняли все вызовы.

В доктрине указано, что достаточным будет производство зерна на уровне 95%. То есть 95% должно производиться внутри России. 5% — импорт. У нас производится зерна 177%. То есть мы не закупаем зерно, а продаём.

на уровне 95%. То есть 95% должно производиться внутри России. 5% — импорт. У нас производится зерна 177%. То есть мы не закупаем зерно, а продаём. Для сахара цель доктрины — 90%, факт — 103%.

цель доктрины — 90%, факт — 103%. Растительное масло: доктрина — 90%, факт — 211%. Мы вдвое больше производим масла, чем потребляем. И столько же, сколько потребляем, мы продаём на экспорт.

доктрина — 90%, факт — 211%. Мы вдвое больше производим масла, чем потребляем. И столько же, сколько потребляем, мы продаём на экспорт. Мясо: доктрина — 85%, факт — 101%.

доктрина — 85%, факт — 101%. Рыба: доктрина — 85%, факт — 153%.