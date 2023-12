Your browser does not support the audio element.

На круглом столе по теме "Актуальные вопросы законодательного регулирования наставничества, консультирования и иных услуг образовательного характера", который прошел в Госдуме 11 декабря, объявили о выработке мер по правовому регулированию блогосферы, в частности, возможности внесения такого кода в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) и создания специализированных ассоциаций. Президент Ассоциации спикеров СНГ Радислав Гандапас объяснил читателям Pravda.Ru, почему предложения по урегулированию инфобизнеса и блогосферы не решат проблему инфоцыган.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.