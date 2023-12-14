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Ирина Гусакова

Эксперт: "Обязательное лицензирование блогеров не решит проблему инфоцыган"

3:24
Экономика » Правила игры

На круглом столе по теме "Актуальные вопросы законодательного регулирования наставничества, консультирования и иных услуг образовательного характера", который прошел в Госдуме 11 декабря, объявили о выработке мер по правовому регулированию блогосферы, в частности, возможности внесения такого кода в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) и создания специализированных ассоциаций. Президент Ассоциации спикеров СНГ Радислав Гандапас объяснил читателям Pravda.Ru, почему предложения по урегулированию инфобизнеса и блогосферы не решат проблему инфоцыган.

Эксперт: "Обязательное лицензирование блогеров не решит проблему инфоцыган"
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Инфоцыгане в России: что делать

По мнению Радислава Гандапаса, введение обязательного лицензирования блогеров повысит порог входа в отрасль и исключит из нее представителей малого бизнеса.

"ОКВЭД — инструмент статистического учета. Наличие или отсутствие профессии в списке не будет означать разрешения или запрета на профессию. Что касается инфобизнеса, то подавляющее большинство его представителей — предприниматели. Поэтому нет необходимости такой вид предпринимательства выделять в особые подкатегории", — сказал Радислав Гандапас.

Особую обеспокоенность у эксперта вызывает создание различных ассоциаций, федераций и союзов, которые предлагают взять на себя инициативу по регулированию рынка блогеров и экспертов рынка онлайн-образования. Никто не выиграет, если это регулирование будет заключаться в том, чтобы разделять игроков рынка на социально полезных и социально бесполезных или даже социально опасных и торговать, своего рода, индульгенциями.

"Подобные блогерские ассоциации вызывают у меня аналогию с советским Союзом писателей. Нетрудно догадаться, что членство в подобных сообществах будет своего рода гарантией того, у блогера есть иммунитет к преследованию. Однако если обратиться к истории, в свое время из Союза писателей, который объединял "социально полезных” писателей, были исключены Борис Пастернак и Александр Солженицын — сегодня же их признают великими писателями во всем мире", — комментирует эксперт.

Лицензирование же блогеров, по мнению Радислава Гандапаса, приведет к тому, что те, кто не будет готов идти на финансовые и временные издержки, связанные с подготовкой непростого пакета документов, найдут себе заработок с меньшим количеством хлопот. В то время как общий оборот клиентов одной только платформы Getcourse, на которой проводит обучение большая часть онлайн-школ, за 10 месяцев этого года составил 125 млрд рублей — благодаря этому в государственный бюджет поступают значительные суммы в виде налогов и сборов.

"Врач-шарлатан не бросает тень на всю медицину, а не уплативший налоги или уличенный в мошенничестве инфопредприниматель — на честное имя других представителей отрасли. Если вина доказана, нарушитель должен понести наказание, и не имеет никакого значения, в какой области он работает и зарабатывает. Поэтому называть всех блогеров инфоцыганами и вводить из-за этого жесткое регулирование некорректно", — пояснил Радислав Гандапас.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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