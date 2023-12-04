Экономист рассказал о плюсах и минусах новой денежной реформы Банка России

4:02 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Банк России готовится к запуску цифрового рубля. Каковы плюсы и минусы данной денежной реформы? Что это даст россиянам? На эти вопросы ответил читателям Pravda.Ru инвестор, экономист Владимир Григорьев.

Фото: Wikipedia by Центральный банк Российской Федерации (Банк России) is licensed under Общественное достояние

Цифровой рубль: плюсы и минусы денежной реформы

Тестирование цифрового рубля с реальными клиентами было запущено 15 августа 2023 года. По сути, это электронные деньги, которые являются третьим видом валюты. Они имеют стоимость, равную наличным или безналичным средствам. Цифровую валюту выпускает Центробанк, который всегда сможет отследить, на что она тратится, так как каждый такой рубль имеет свой номер.

Среди преимуществ цифрового рубля:

Минимизация затрат на осуществление операций с деньгами. Будут введены единые тарифы.

Простота доступа для каждого клиента банка к своему цифровому кошельку.

Безопасность в использовании, сохранность и максимальная защищенность. Поскольку каждому цифровому рублю присвоен свой номер, уникальный код, то в случае хищения данных денежных средств мошенника легко будет отследить.

Возможность совершать покупки без использования интернета офлайн-способом. То есть цифровой рубль станет актуальной валютой для районов с малоразвитой инфраструктурой.

Обеспечение лучшего по качеству клиентского обслуживания.

Цифровой рубль поможет избежать коррупции. Например, при финансировании ремонта дорог не получится спрятать в карман часть денег, отписав в смете совершенно другие, завышенные цены. Контролирующие органы сразу же заметят купюру с уникальным кодом. Даже доказывать ничего не придется. К тому же в цифровой рубль можно прописать назначение использования. Поэтому потратить его на что-либо иное не получится.

Цифровой рубль удобен в использовании в качестве валюты для выплат господдержки. Например, материнский капитал имеет определенный размер и выдается на определенные цели семье. Расходовать его на какие-либо иные потребности не получится. И такой контроль государства будет более эффективен.

По данным Центробанка, комиссии за перевод цифрового рубля между разными банками не будет. А при оплате комиссия будет не больше, чем через СБП. К тому же граждане при пользовании цифровыми рублями также смогут рассчитывать на скидки, кешбэки и прочие положительные нюансы.

К минусам и рискам этой новации можно отнести:

Кибермошенничество. Вместе со становлением нового вида денег могут появиться обновленные способы мошенничества. Например, не стоит забывать о возможности взлома личного кабинета.

Дополнительные государственные траты на адаптацию новой денежной реформы. Возможно, потребуется новое оборудование в банковской отрасли и предпринимательстве.

Отсутствие понимания работы системы для граждан. Если цифровым рублем можно пользоваться в режиме офлайн, то нужно понимание, какой телефон для этого подойдет: только смартфон либо кнопочным тоже можно пользоваться? Будет ли необходимость установки какого-либо приложения?

Низкий спрос в отношении населения. Потребуется много времени, чтобы граждане смогли довериться цифровому рублю. Население до сих пор продолжает пользоваться наличными средствами, доверяя их надежности. Маловероятно, что в глубокой деревне кому-то будет интересна оплата за выращенные овощи, фрукты и живность цифровыми деньгами.

Цифровой рубль имеет ряд отличий от безналичной формы оплаты. В данной ситуации деньги не хранятся на банковском счете. Они находятся в специальном кошельке.