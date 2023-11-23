В Мурманской области успешно реализован проект утилизации плавтехбазы "Лепсе"

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Росатом завершил значительный этап масштабной экологической программы по ликвидации опасного ядерного и химического наследия.

Фото: Росатом

В Мурманской области завершилась более чем десятилетняя история утилизации плавучей технической базы (ПТБ) "Лепсе", которая обеспечивала работу первых атомных ледоколов и чье хранилище отработавшего ядерного топлива много лет представляло значительный экологический риск для региона. На свое место в хранилище реакторных отсеков, расположенном в Сайда-Губе, встала последняя — носовая — блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна.

На торжественном мероприятии, посвященном завершению проекта, заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов отметил: "Госкорпорация берет на себя решение сложнейших экологических задач: мы занимаемся ликвидацией ядерного наследия и наследия токсичных промышленных производств, создаем в стране инфраструктуру для обращения с радиационными и химическими отходами. Более 20 лет мы планомерно очищаем побережье Арктики и Дальнего Востока от радиационно опасных объектов — утилизируем списанные атомные подводные лодки и суда обеспечения. И в этом смысле сегодня для нас особенный день: завершился один из знаковых экологических проектов Госкорпорации — ликвидация плавтехбазы "Лепсе". В Арктике стало на один опасный объект меньше". Основным источником радиоактивной опасности ПТБ "Лепсе" являлось ее хранилище отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Работа по выгрузке и вывозу ОЯТ с плавбазы за пределы региона — 639 топливных сборок, часть из которых была повреждена (а это значит, что их нельзя было изъять с судна обычными способами), потребовала от специалистов атомной отрасли особых технических решений.

В частности, для выгрузки отработавшего ядерного топлива "Лепсе" поместили в специально спроектированный и построенный наземный участок-укрытие. Это позволило исключить влияние погоды — волнение моря и атмосферные осадки. Была придумана технология выгрузки топлива вместе с оболочкой ячеек хранения, чтобы не дать тепловыделяющим сборкам разрушиться в процессе выгрузки. Для этого потребовалось сконструировать и изготовить специальный инструмент и оснастку. Работы выполнялись с помощью робототехнического, дистанционно управляемого комплекса.

В реализации проекта принимали участие различные организации атомной отрасли и предприятия Северо-западного региона. Сейчас фрагменты судна более не представляют опасности, на них устанавливается снаружи дополнительная биологическая защита, которая обеспечит безопасность при долговременном хранении.

В Мурманской области в плановом режиме идет вывоз отработавшего ядерного топлива. С 2002 по 2023 год суммарный объем накопленного ОЯТ сократился в 2 раза. Из хранилища в Гремихе идет вывоз оставшегося ОЯТ — завершение всех работ ожидается в 2025 году. С объекта в губе Андреева уже вывезено больше половины ОЯТ, а полностью работы по вывозу планируется завершить к 2028 году.

Росатом продолжает очищать акватории Арктики и Дальнего Востока от радиационно опасных объектов. К сегодняшнему дню в стране утилизированы 202 атомные подводные лодки, выведенные из эксплуатации. С Дальнего Востока вывезено все накопленное отработавшее ядерное топливо.

Госкорпорация также использует свою экспертизу для ликвидации токсичных промышленных производств. Так, в 2023 году Росатом завершил демонтаж всех опасных зданий на площадке "Усольехимпрома" в Иркутской области. Продолжается работа по ликвидации объектов накопленного вреда на полигоне "Красный Бор" в Ленинградской области и на территории "Байкальского целлюлозно-бумажного комбината" в Иркутской области. Идет создание инфраструктуры для обращения с опасными отходами I и II классов.

Экология — обязательная составляющая всех направлений деятельности Росатома. Госкорпорация берет на себя ответственность за улучшение качества жизни населения, восстановление и сохранение экосистем. Инициативы в сфере экологии — также важная часть волонтерской деятельности для сотрудников предприятий Госкорпорации.

Справочно: история плавучей технической базы "Лепсе"

История этого судна берёт своё начало в 1934 году на николаевских верфях. Здесь "Лепсе" строили обычным транспортом-лесовозом (сухогрузом). Однако по прямому назначению судно так и не использовалось. Во время войны пароход вынуждены были затопить при наступлении немцев на город. Восстановить судно пытались уже после войны, но затем передали его ленинградским корабелам, и они в 1961 году достраивали его уже в ином качестве — как плавучую техническую базу (ПТБ) для обслуживания атомного флота России. Судно оборудовали хранилищем для отработанного ядерного топлива, цистернами для сбора и временного хранения жидких радиоактивных отходов и производственными помещениями для проведения технологических операций с реакторным оборудованием. Так "Лепсе" оказалось в Мурманском пароходстве.

С 1964 по 1988 годы ПТБ "Лепсе" не только обслуживала ядерные энергетические установки атомных ледоколов "Ленин", "Арктика" и "Сибирь", но и выполняла рейсы с радиоактивными грузами к местам захоронения их в Баренцевом и Карском морях. С 1981 года на смену "Лепсе" пришла плавтехбаза "Имандра". Судно "Лепсе" далее стали использовать только для временного хранения радиоактивных отходов, а в 1988 году вывели из эксплуатации, в 1990 году оно было поставлено на якорь в районе г. Мурманск.

Хранение ОЯТ на "Лепсе" осуществлялось в так называемом "мокром" режиме, когда пеналы заполнялись водой. В результате длительного хранения топливных сборок в воде произошло их коррозионное разрушение. В 1991 году, чтобы создать дополнительный инженерный барьер, межбаковое пространство хранилища ОЯТ на "Лепсе" было заполнено специальными бетонными смесями.

Обследование судна и разработка проекта утилизации начались в 2005 году.

В 2012 году было завершено радиационное и инженерное обследования судна и его хранилища, а также осуществлена буксировка судна от ФГУП "Атомфлот" к набережной судоремонтного завода "Нерпа" для последующей утилизации.

С 2012 по 2017 годы плавбазу "Лепсе" постепенно демонтировали, этот металлолом утилизировали. ОЯТ вывозили для переработки на "Маяк". В апреле 2022 года туда ушла последняя партия топлива. В ноябре 2023 года на свое место в пункте долговременного хранения радиоактивных отходов в Губе Сайда встала носовая блок-упаковка — последний фрагмент самого судна.