Строитель с криминальным уклоном: как в Калининградской области возводят мегаобъекты

6:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Строительство культурно-образовательного комплекса в Калининграде едва не обернулось крупным скандалом.

Фото: kanoner.com

В сентябре этого года Владимир Путин обсуждал на совещании с членами правительства ход работ на Октябрьском острове в Калининграде. Главе государства доложили, что филиал Государственной Третьяковской галереи возводится в заданном темпе, а отставание при строительстве театров составляет совсем немного. Президент поставил задачу: "Полный ввод в эксплуатацию новых культурных комплексов нужно ускорять". Региональные чиновники заверили главу государства, что в процессе строительства "очень высокий уровень реализации, хочется поблагодарить наших подрядчиков, всё делается очень качественно, в срок, они большие молодцы, команда замечательная, работают хорошо".

И в целом это действительно так. Но, как обычно бывает, в бочке меда попадается и ложка дегтя.

Слева направо: Евгений Майгора, Сергей Сотников, Андрей Кукарцев

В качестве одного из субподрядчиков на строительство проникла компания "Феникс-Балт" некоего "начинающего строителя" Сергея Сотникова. Она допустила многочисленные нарушения норм строительства, что привело не только к задержкам со сроками строительства, о которых сказал президент, но и к необходимости переделывать то, что уже построено.

Компания "Феникс-Балт" принадлежит Сергею Сотникову и создана в 2018 году. Сотников совсем недавно занялся строительным бизнесом и не обладает опытом, необходимым для выполнения столь ответственных работ.

Более того, его репутация, мягко говоря, совершенно не соответствует задачам строительства современного культурного кластера. Сергей Сотников имеет судимость, поскольку был замешан в деле об убийстве генерального директора ООО "Винный завод Балтика" Александра Савостикова. Преступление было совершено в 2008 году и оперативно раскрыто Следственным комитетом РФ. Сергею Сотникову предъявили обвинение в пособничестве в совершении убийства по найму (ч.5, ст.33 п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ) и назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Это было уже не первое наказание, до этого, в 2002 году, как писали калининградские СМИ, он был осужден за угон.

И тем не менее бывший заключенный, вышедший по УДО, новичок в строительном бизнесе Сергей Сотников заключает в 2021 году договор субподряда с генеральным директором одной из фирм, задействованных в строительстве, Евгением Майгорой.

В том же году Майгора был назначен генеральным директором "Стройтрансгаз-Запад", но продержался на этой позиции лишь до мая 2022 года.

Причин для увольнения, похоже, было более чем достаточно. Помимо договора с компанией Сергея Сотникова, Майгора заключил соглашение с немецкой компанией ООО "БАУЭР Технология" "на выполнение работ по устройству испытуемых буронабивных свай". К работе с иностранной компанией Майгора подключил полковника Андрея Кукарцева (см. договор). Результатом стало агентское соглашение между "БАУЭР Технология" и ИП Кукарцевым А. Д. на предмет "поиска возможностей для увеличения объемов работ по проекту". В итоге по дополнительным соглашениям количество свай выросло с 400 до 582, а полковнику было выплачено немецкой компанией вознаграждение свыше 6 млн руб.

Заключать договор субподряда с не имеющим необходимого опыта в строительном бизнесе бывшим заключенным — это точно лучший способ выполнять поручения президента России?

"Потемкинские деревни" с калининградской спецификой

Калининградская область находится в центре Европы. Европейские города до сих пор украшают грандиозные сооружения, возведенные еще в Средние века. Соборы, замки, ратуши, жилые дома той эпохи поражают своей архитектурой и качеством строительства. Мастера той далекой эпохи старались на совесть. А как сегодня возводят объекты в Калининградской области строители вроде Сергея Сотникова?

Известно, что не так давно он, что называется, переметнулся в Неман, где концерн "Росатом" возводит завод по производству литий-ионных батарей. Что там построит "Феникс-Балт", несложно предположить по итогам его работы на президентском проекте.

При проверке качества работ, проведенных "Феникс-Балтом", технические эксперты были буквально шокированы увиденным. Участки с неуплотненным бетоном и торчащей арматурой ярко свидетельствовали, что тут строят не "на века", а лишь делают вид, что строят. В целях экономии к работам привлекался неквалифицированный персонал, а многочисленные нарушения правил пожарной безопасности не раз приводили в процессе работ к возгораниям. Колонны из-за крайне низкого качества железобетонной конструкции и вовсе пришлось демонтировать.

Акты о нарушениях (см. документы), допущенных субподрядчиком, свидетельствуют о том, что для выполнения поручения главы государства необходима система контроля компаний, привлекаемых к строительству крупнейших объектов. И вряд ли нужно говорить, что компании, подобные "Феникс-Балту", которых уличили в недобросовестности на одних объектах, конечно, не должны допускаться к другим, тем более в атомной отрасли.

Субподрядчики с криминальным прошлым и те, кто их привлекает к строительству, не могут обеспечить прочный фундамент будущим проектам. Факты заключения контрактов с сомнительными субподрядчиками и грубые нарушения при строительстве позволяют предположить, что не исключены случаи коррупции, причем на уровне исполнителей, одним из которых в этой истории может фигурировать, например, тот же Евгений Майгора. Проверять такие случаи должны, безусловно, следственные органы, а читатель может сделать собственные выводы из вышеизложенного.