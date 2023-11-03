6 из 7300: Московское областное УФАС заподозрили в работе на участников фармацевтического рынка

6:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Антимонопольное ведомство выявило признаки картельного сговора в результате анализа электронных торгов на поставку лекарственных препаратов и передало материалы в правоохранительные органы. Один из участников опротестовывает решение Московского областного УФАС и считает его решение ангажированным в пользу конкурентов.

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Согласно позиции антимонопольного ведомства, смоленское ООО "Фарм-Инновации" и московское ООО "Метрикс" заключили между собой "картельное соглашение", направленное на поддержание цен на торгах с лечебными учреждениями из Смоленска, Брянска, а также одной из федеральных структур.

"По результатам проведенного анализа установлено, что в ходе проведения электронных торговых процедур компании отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники торгов обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений от 0% до 1,5% начальной максимальной цены, что позволило выиграть электронные аукционы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 122 млн рублей", — отмечается в официальном релизе Московского областного УФАС России.

Компания ООО "Фарм-Инновации" в своем официальном сообщении заявила о подаче заявления в арбитражный суд о признании незаконным решения Московского областного УФАС России. Также компания готовит заявления в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ о проведении проверки Московского областного УФАС России "ввиду их неправомерных действий".

Наша редакция обратилась к эксперту в сфере государственных закупок юристу Павлу Кондратьеву, который проанализировал решение УФАС:

"Обращает на себя внимание факт подчеркнуто выборочного анализа закупок, что может указывать на заинтересованность ведомства "подловить” участников рынка. Учитывая, что обвиненные в картельном сговоре компании уже давно работают на фармацевтическом рынке и число закупочных процедур у тех же ООО "Фарм-Инновации” исчисляется тысячами, найти подходящие аукционы при должном усердии не составит труда. Из портфеля компании антимонопольщики выудили 17 закупок, совершенных за три года.

На подозрительную избирательность ведомства указывает и то, что в восьми из отобранных 17 закупок заявились и иные участники, которые либо не принимали участия в аукционе, либо допустили столь же незначительное снижение. Однако все эти участники (в числе которых и гигант рынка АО "Р-ФАРМ") не вызвали у комиссии УФАС по Московской области никаких подозрений. Также из этих 17 закупок были отброшены пять в связи с истечением срока давности. Однако комиссии это не помешало упоминать их в объективной части решения. При внимательном изучении документа мы видим, что всего шесть закупок за три года представляют собой ситуацию, в которой одновременно участвуют ООО "Фарм-Инновации" и ООО "Метрикс" без участия посторонних лиц и в пределах срока давности на общую сумму 94 млн рублей. Шесть закупок из 7300, имеющихся в Единой информационной системе у ООО "Фарм-Инновации" за все время публикации контрактов, хватило УФАС, чтобы публично обвинить компанию в злостном нарушении антимонопольного законодательства.

Кроме того, комиссия УФАС полностью проигнорировала анализ состояния конкуренции на фармацевтическом рынке. Обвиненные организации уступают в 188 раз по доле рынка хотя бы только тем конкурентам, которые подали заявки на рассмотренные аукционы. Невозможно представить ситуацию, в которой столь малым игрокам удалось бы ограничить как крупных конкурентов, так и великое множество эквивалентных. Если в реестре контрактов ЕИС установить фильтр по одному из указанных выше поставщиков (АО "Р-ФАРМ") и взять, допустим, контракты с ценой больше 100 млн рублей, то вся первая страница поисковой выдачи (за исключением одной позиции) будет состоять из контрактов, взятых АО "Р-ФАРМ" без всякой конкуренции по начальной цене. Почему это обстоятельство игнорирует ФАС?"

Эти и ряд других деталей, которые указывают на возможную заинтересованность антимонопольщиков поиграть на стороне участников фармацевтического рынка, изложены в исковом заявлении, которое компания ООО "Фарм-Инновации" направила в арбитражный суд.

Заслуживает внимание и ряд процессуальных моментов, которые характеризуют подход Московского областного УФАС к решению спора. Вот как их комментирует юрист компании ООО "Фарм-Инновации":

"В нарушение всех мыслимых норм при рассмотрении УФАС дела №050/01/11-262/2023 не состоялось ни одного заседания с участием ООО "Фарм-Инновации", несмотря на то, что мы являлись на все назначенные УФАС заседания. Кроме того, заседания неоднократно откладывались по инициативе УФАС при отсутствии своевременного уведомления. К примеру, об отложении заседания по делу в связи с экстренной командировкой Комиссии Московского областного УФАС России в Воронежскую область (!) нам сообщили только спустя несколько часов ожидания самого заседания в помещении УФАС. То есть мы вообще не присутствовали ни на одном заседании ведомства. Мы убеждены, что наша компания была необоснованно лишена УФАС права, в том числе, высказывать мнения и пояснения относительно обстоятельств дела и представлять доказательства".

Стоит отметить, что решение Московского областного УФАС России совпало с другими любопытными тенденциями, которые наметились в сфере государственных закупок в Смоленской области. В ближайшее время мы продолжим тему.