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Антон Куликов

"Колоссальная ошибка": Авен и Фридман признали, что зря инвестировали миллиарды на Западе

Экономика

Инвестиции в западные страны были ошибкой, заявил совладелец Альфа-банка Пётр Авен. А его партнёр по бизнесу Михаил Фридман назвал эту ошибку "колоссальной".

"Колоссальная ошибка": Авен и Фридман признали, что зря инвестировали миллиарды на Западе
Фото: Pixabay.com

Об ошибке Авен заявил во время трёхчасового допроса в аэропорту Лондона ещё в июле 2022 года, во время отъезда из Великобритании в Латвию (гражданство этой страны он получил в 2016 году).

Во время беседы британские полицейские поинтересовались, почему он вместе с партнёрами "инвестировал миллиарды" на Западе и зарегистрировал головной офис в Великобритании.

"По ошибке!", - так ответил Авен, о чём он сам рассказал Bloomberg.

К слову сказать, в Латвии ведут проверку обстоятельств получения Авеном гражданства этой страны. Но сам он не считает, что здесь есть какие-то риски.

"Колоссальной ошибкой" назвал инвестиции на Западе - а точнее в Великобритании - и партнёр Авена по бизнесу Михаил Фридман, который недавно вернулся в Россию. 

До этого он долгое время проживал в Великобритании и уезжать оттуда не хотел. Как и Авен, кстати. В прошлом году против обоих ввели санкции, резко ограничив их возможности распоряжаться деньгами.

И Фридман, и Авен пытались эти ограничения оспорить, и в судах, и посредством интервью в прессе, причём исключительно солидным изданиям (что, надо полагать, тоже обошлось им недёшево), и при помощи обращений общественных деятелей (то же не по доброте душевной, надо полагать). Ничего не помогло.

В результате тот же Фридман переехал в Израиль, но в начале октября, после обострения палестино-израильского конфликта, перебрался в Москву. Не исключено, что его примеру последует и Авен - если выяснится, например, что он зря недооценил упёртость властей Латвии, которые в любом гражданине России видят потенциального врага.

Но надо сказать, что и тот, и другой ранее не скрывали, что вкладывали на Западе полученные в России деньги исключительно для того, чтобы стать своими в тамошнем истеблишменте. Однако эти иллюзии очень быстро развеялись. И ведь ни один из их так называемых друзей и партнёров на Западе не счёл нужным хотя бы морально поддержать.

Так что теперь только и остаётся, что сетовать насчёт "колоссальной ошибки". Только вот инвестированные миллиарды это едва ли поможет.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы пётр авен инвестиции
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